Disculpen el excurso personal. Estoy en Mar del Plata cubriendo el Festival de Cine y tuve oportunidad de charlar con mi amigo Diego Brodersen, con quien años ha (demasiados) tuvimos un programa de radio. Allí Diego, que siempre se interesó por investigar sobre las representaciones extremas en el cine (violencia, sexo, etcétera, aunque si lo ven, es la persona más zen del universo) y se divertía criticando porno. De lo que hablamos fue de que ya eso es imposible, porque no hay más. Hay pornografía, no películas porno. De allí que esta columna hable de muchas cosas y no necesariamente de "películas porno" salvo que se trate de ejemplos históricos. Y salvo películas muy puntuales y raras -como sucedió la semana pasada con Las hijas del fuego, puede buscar la columna en www.baenegocios.com-, es poco lo que se puede decir.

De hecho, no hay demasiado sexo explícito en este Mar del Plata, tampoco, aunque solía haberlo en películas perdidas, no necesariamente pornográficas. Alguna vez hablamos de la bellísima Poet in a bussiness trip, un documental chino sobre un poeta de vacaciones que incluía sus encuentros con prostitutas -filmados, en su mayoría, directamente- en diferentes pueblos. Pero el sexo era una peripecia más del viaje, no excluyente. Y eso me lleva a pensar que el cine menos mainstream tiene una relación diferente con el sexo del que tiene el cine más industrial y más distribuido.

La sobreestilización del sexo en películas de arte y ensayo suele llevar a la sátira y a la burla sobre el asunto

El sexo desapareció del mainstream casi completamente por una razón comercial. Cuesta tanto llevar gente a una sala de cine que hay que optar por entretenimientos masivos que conformen a toda clase de públicos, es decir también a niños y horrorizados por los pezones. Eso obliga a que las alusiones -de haberlas y si son necesarias a la trama- pasen más lateralmente. En forma paralela, los adultos tiene el problema de que estas películas les pueden proveer de un buen momento, pero no "vibran" en su memoria porque no tocan cuestiones básicas de la vida cotidiana (el sexo es una de ellas, también la indignación política, la economía, el amor, los problemas de relaciones, la familia... bueno, prácticamente el noventa por ciento de los temas que nos importan) ni siquiera en forma lateral. Si quieren un ejemplo de rareza "para quedar bien con todos", vean el un poco gratuito intermezzo rural en casa de Hawkeye de Los Vengadores: La era de Ultrón, que es una película independiente americana sin efectos especiales dentro de un megaultra tanque. Incluso hay una tematización del sexo y de la maternidad bastante interesante. Y un chiste guarro: "esos robots se reproducen como conejos católicos", que un niño no entendería de ninguna manera. Mientras se diga y no se muestre, parece estar todo bien.

El cine menos mainstream o más adulto, que es en gran medida el sostén de la programación en los festivales, incluye todo aquello que el tanque excluye. Lo hace a veces de manera programática y, desgraciadamente, eso lo vuelve en exceso discursivo o didáctico, expulsando al espectador de la historia que termina sindicada como "lenta". El sexo suele verse sin estilización: o bien el indicio del coito en un desnudo que corta al "después", o bien algunos movimientos tomados con rigor documental, como quien mira sin extrañeza otro acto cualquiera de la naturaleza. Salvo que, cuidado, haya ironía o sátira. Pasó con la muy extraña In fabric, de Peter Strickland, la historia de un vestido maldito que se vende en una tienda de departamentos con descuentos imposibles (de paso, amigos de la AFIP británica, no entregan boleta). Hay una secuencia rara: en un momento, dos empleadas vestidas de riguroso negro bañan a un maniquí femenino. Pero el sexo de ese maniquí tiene vello. No solo eso: es un sexo real que sangra y al que una empleada le realiza un cunnilingus mientras el vampiresco dueño de la tienda mira y se masturba en una forma ritual que culmina con su eyaculación en cámara lenta. Pues bien: está todo tan disfrazado, tan estilizado que el público no sintió ofensa ni asco, tampoco excitación, sino que se rió en el orgasmo del amo. Lo que tendemos a pensar es que, en este sentido, el sexo es motivo de burla (hay otra relación sexual de dos personas vestidas, más adelante en el filme, donde ella pregunta trivialidades mientras él trata de terminar una tarea más bien rutinaria) y ya carece del sentido prohibido o misterioso que lleva a la excitación. Quizás por eso sea necesario pensar que el porno cumplió su ciclo.