Puede resultar sorprendente la afirmación que sigue, si tenemos en cuenta la crisis económica que vive la Argentina. Pero -proporcionalmente- el invierno fue mucho más frío en los Estados Unidos que en nuestro país. Si de junio a agosto la audiencia nacional creció un promedio de 3% interanual cada mes, la caída de las recaudaciones cinematográficas en esos mismos meses en los EE.UU. fue, según informa Variety, del 3,6%. Lo que en términos absolutos, dado el tamaño del mercado, implica un par de miles de millones de dólares. No solo eso: hubo demasiados "flops" ("fracasos") de enorme presupuesto, e hirieron a todas y cada una de las grandes empresas cinematográficas de los Estados Unidos. Variety hace un recorrido por los títulos y las empresas.

La que tuvo menos problemas fue Disney: tres de sus estrenos de la temporada alta tuvieron ingresos globales (muy) por encima de los u$ 1.000 millones: El Rey León, Aladdin, y Toy Story 4 funcionaron tal cual se esperaba, aunque la tercera tardó bastante en quebrar esa marca (curiosamente un comportamiento totalmente opuesto al que tuvo el filme en nuestro país, donde es récord histórico con más de 6,5 millones de entradas vendidas). Pero Disney tuvo un enorme, gigantesco "flop", Dark Phoenix, que heredó de Fox al comprar esa empresa. El filme, último de la saga X-Men (y hay que leer el término "último" en más de un sentido, al menos por ahora), tuvo muchas dilaciones, problemas de rodaje y más, en gran medida causados por la fusión de Disney y Fox, que impidió cualquier posibilidad de instalar la película. Pero además Disney fracasó con otras películas como Mi amigo Enzo. Los fracasos le costaron u$ 170 millones, aunque obtuvo ganancias.

Warner, por otro lado, enfrascado también en una fusión compleja con Time Warner, es el que salió peor: solo tuvo un moderado éxito con Detective Pikachu, y fracasos con Godzilla-Rey de los monstruos, Shaft (que aquí salió directamente en Netflix) y algunas más. Puede rehacerse con It-Capítulo dos, que ya tiene una preventa importante quince días antes del estreno. Las demás tuvieron altas y bajas: Universal salvó más o menos los costos de Mascotas 2 y Hobbs & Shaw, que ganaron dinero pero menos de lo previsto; Sony tuvo dos éxitos (Había una vez en Hollywood y Spider-Man: Lejos de casa, la última gracias al ahora en entredicho acuerdo con Disney) y un notorio fracaso con Hombres de Negro-Internacional. Y Paramount, bien, gracias: en medio de otra fusión (Viacom), no tuvo grandes éxitos.

Hay dos posibilidades para pensar este panorama. Muchos en los EE.UU. consideran que el problema es el precio de las entradas. Pero la verdad se acerca más a la destrucción de audiencias para películas que no tengan una instalación fuerte, más allá de eso llamado "fatiga de franquicias" (el público considera que una serie está bien terminada y adiós, algo de lo que se habló en el caso de Hombres de Negro y X-Men). Es decir: ya no hay público para filmes no espectaculares, que son pocos y agotan cada vez más rápido su convocatoria. ¿Se abre la era del SVOD definitivo para las películas?