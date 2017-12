La cantante Mariah Carey volverá a animar la fiesta de Año Nuevo en la popular esquina neoyorkina de Time Square, a un año del papelón que protagonizó por problemas técnicos. "Todos podemos estar de acuerdo en que el año pasado no fue exactamente como lo planeamos y estamos encantados de avanzar juntos para brindar una increíble noche de música y celebración", dijo Carey al confirmar su presencia a través de un comunicado, difundido por varios medios estadounidenses. Incluso, la cantante ironizó en torno de lo ocurrido el año pasado al acompañar su anuncio en su cuenta personal de Instagram con la frase "Toma 2", en alusión al nuevo intento por animar la fiesta tras su recordado mal paso por ese lugar. En la celebración para recibir el 2017, Carey tuvo varios problemas con un micrófono que no funcionaba, por lo que gran parte de su vocalización no pudo ser escuchada. Este inconveniente desconcentró a Carey, que abandonó sus pasos de baile en varios pasajes, por lo que la producción decidió colocar una pista para que la cantante hiciera playback. Sin embargo, la cantante optó por abandonar el escenario visiblemente afectada por lo que a esa altura ya era un papelón a nivel mundial.