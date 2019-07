El astro musical Marilyn Manson se sumará al elenco de la serie "The Stand", en la nueva adaptación que el célebre escritor de novelas de terror Stephen King realiza para la cadena televisiva CBS.

Según informa la agencia alemana de noticias DPA, la confirmación la hizo el propio músico a una publicación de Hollywood, quien además contó que grabó una versión del tema "The end", del grupo The Doors, junto a Shooter Jennings, para la serie.

Sin embargo, todavía no se sabe qué papel realizará Manson, quien ya incursionó en la actuación en las series "Sons of anarchy" y "The new Pope", así como en varias producciones cinematográficas. El nombre del músico es el primero de una larga fila de figuras que suenan como posibles integrantes del elenco, como el caso de James Marsden, Amber Heard y Whoopi Goldberg, entre otros; también es uno de los que más han pedido los fans.

The Stand, conocida en el universo de habla hispana como Apocalipsis, narra lo que sucede con la Humanidad luego de que un virus arrasa con la Tierra, y ya fue adaptada para TV en 1994.