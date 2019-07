No cabe duda de que Marvel es de los pocos estudios que se ha adaptado a los tiempos que corren. Su estrategia de adelantar una gran cantidad de títulos con un grupo constante de personas trabajando en la construcción de un "universo" coherente cuaja bien con la era de las redes sociales. Fue la nota destacada del último ComicCon de San Diego, el lugar donde los grandes del negocio testean las producciones por venir ante fans tan ávidos de novedades como críticos. En esta ocasión, de aquí a 2021, Marvel anunció no solo largometrajes (Black Widow, Thor 4, Blade, Shang-Chi, la secuela de Dr. Strange, la multiestelar novedad The Eternals), sino también cuatro series originales para Disney+, todas basadas en personajes previamente conocidos de los largometrajes realizados desde 2009: Loki, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye. Lo interesante es que todas las series son protagonizadas por los mismos actores que interpretaron a los personajes en el cine (Tom Hiddleston, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Sbastian Stan y Anthony Mackie). Lo mismo pasa con What if...?, una serie animada también para streaming de la que no había habido rumores previamente pero cuyas voces serán las de los actores de los filmes originales.

En esto es donde se ve lo más importante del anuncio: apostar simultáneamente a la pantalla grande y a la (ya no tan) chica, a que el "universo" se expanda en diferentes formatos. De esa manera, el impulso que estas películas han cobrado en la pantalla grande debería trasladarse al on demand; pero lo más importante: todo formará parte de la misma conversación. El plan es consistente con lo que la firma -que no ha tenido un solo fracaso en una década- viene desarrollando.