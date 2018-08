Este fin de semana continúa la saga de estrenos cinematográficos argentinos de gran peso. No habrá competencia con El amor menos pensado, que seguramente siga recaudando bien, dado que la película que seguramente se incorpore al top ten semanal es El Ángel, de Luis Ortega (Caja Negra, Dromómanos, Historia de un clan), una producción ambiciosa basada en la vida de Carlos Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia argentina, y que pasó por el último festival de Cannes con muy buena repercusión en la prensa especializada y elogios de la crítica. La película, protagonizada por Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego, Mercedes Morán, Cecilia Roth, Luis Gnecco y Peter Lanzani se suma a la tradición del filme sobre criminales (El clan, de Pablo Trapero, es un buen ejemplo reciente) que suele funcionar muy bien en la taquilla argentina. Se verá qué sucede en este caso, aunque las buenas críticas están garantizadas. No sería nada de extraño tener un 1-2 argentino, algo que no ha pasado en lo que va de 2018, poco generoso para las películas nacionales.

Hay un estreno canadiense, El demonio quiere a tu hijo. Como el nombre permite adivinar, se trata de una película de terror sobre una mujer embarazada de gemelos que pierde a uno de ellos al parir. Interviene entonces lo sobrenatural y el lector puede hacerse una idea de para dónde gira la trama. Un filme efectivo que, dado el peso que tiene el género en la taquilla (claro que, en general, solo en el fin de semana de lanzamiento) puede sumarse al top ten.

De tal madre, tal hija es una comedia francesa de y por mujeres con estreno varias veces pospuesto en nuestro país que, por ahora, parece confirmado para el jueves. Dos mujeres muy diferentes, una de 47 (Juliette Binoche) y su hija de 30 (Camille Cottin), una bastante desquiciada -la madre- y otra, responsable, quedan embarazadas al mismo tiempo. Sobre generaciones, tareas maternales y amores varios es que trata la película con un lanzamiento modesto pero que puede funcionar bien ante la falta de entretenimiento con temas maduros.

Finalmente, otro estreno demorado -en salas alternativas, básicamente-, Pabellón 4, de Diego Gachassin. Se trata de un documental argentino (curiosamente no hay películas estadounidenses este fin de semana) sobre la enseñanza de filosofía en una cárcel. Interesante y emotivo sin caer en lecturas fáciles o voluntaristas.