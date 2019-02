La primera película de los personajes de Lego era de una enorme creatividad y lograba que la animación digital alcanzara una cota mimética notable con los juguetes reales. Esta segunda aventura sigue por ese camino y no decepciona para nada en eso de inventar imágenes. Tampoco con los personajes (claro que es mucho mejor verla en inglés...), y corrige cierto "alegorismo" feo del final de aquella sorpresa de 2015 gracias a que ya sabemos de entrada que hay "humanos" fuera del mundo de los personajes de plástico, y que todo se reduce a cierta tensión entre un hermano mayor y una hermana menor (que es donde terminaba la película anterior). Linda, con mucho y humor y pocas sorpresas.

Título original: The Lego Movie 2: The Second Part, EE.UU., 2019. Duración: 107’. Dirección: Mike Mitchell. Voces originales: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Alison Brie, Margot Robbie, Channing Tatum. Calificación: Apta para todo público.