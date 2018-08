Como parte del acuerdo firmado en junio pasado por los herederos del músico y Sony, 23 álbumes de Prince están desde ahora disponibles en plataformas digitales y para descargas, muchos de ellos discos icónicos como The Gold Experience, 3121 y Rave Un2 the Joy Fantastic, así como una compilación de 37 inéditos que desde hacía mucho tiempo era prácticamente inconseguible. La mayoría de este material aparece disponible digitalmente por primera vez. Con este ingreso, el catálogo del artista suma más de 300 tracks a lo que ya estaba disponible.

La mayor parte de estas pistas pertenece a la segunda mitad de la carrera del cantante, compositor y guitarrista, donde se concentra además la mayor parte de su especialmente prolífica carrera, de la cual quedan aún miles de inéditos por publicar. Una curiosidad importante: en todo el período ahora liberado, el mayor éxito de Prince fue "The Most Beautiful Girl in the World", que no estará disponible aunque forma parte de The Gold Experience. El problema es que hay un litigio alrededor de la canción respecto de quién o quiénes poseen los derechos. Por lo tanto, una de sus canciones más conocidas aún no puede oírse desde plataformas digitales.

A la fecha, los discos cubiertos por el acuerdo con Sony son 37, lo que implica sobre todo aquellos que no son bandas de sonido (de todos modos, Batman, extraordinario disco realizado -pero casi no utilizado- para el icónico filme de Tim Burton de 1989, estaba a disposición de los abonados a Spotify). Prince era, con Led Zeppelin, uno de los nombres más fuertes entre los que faltaban de los catálogos digitales, pero esa brecha se está cerrando aceleradamente (Zeppelin está disponible en Spotify desde comienzos de 2018).