The Batman, la nueva producción acerca de héroe fantástico creado Bob Kane y Bill Finger en 1939 y propiedad de DC Comics que en principio iba a ser dirigida por Ben Affleck, a partir de noviembre estará al mando de Matt Reeves, para tener su estreno en 2020. Reeves (Cloverfield, El planeta de los simios: Confrontación) confirmó que The Batman no estará dentro de la franquicia DC Universe junto a sus pares El hombre de acero o Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia, por lo que seguramente el tenga nuevo enfoque.

La información acerca del rodaje en noviembre -publicada por el portal de The Hollywood Reporter- asegura además que el guión escrito por el mismo director está en su última etapa, aunque también puntualiza que seguirán las modificaciones hasta el momento de iniciar el rodaje. Aún no hay nombres oficiales en el reparto, aunque seguramente se trate de figuras no relacionadas con la franquicia.