Probablemente no haya tenga más apasionante en el negocio de los medios y el entretenimiento en los Estados Unidos (en realidad, en el mundo) que la enorme puja por miles de millones de dólares que Disney y Comcast llevan adelante por Fox. Hasta hace pocos meses, Disney era el comprador seguro y solo faltaba que los accionistas y el Estado norteamericano aceptaran la propuesta, lo que se descontaba. Hasta que hace algunas semanas, Comcast (dueño de Universal, NBC, y uno de los mayores conglomerados de comunicaciones a nivel global) lanzó una oferta para competitr con Disney, lo que ha creado una puja constante y muy delicada entre los dos gigantes americanos. La consultora Moodys, especializada en calificación de riesgo de deuda y crediticio, asegura que, dado el grado y el riesgo de la deuda que tanto Comcast como Disney arrastran, puede existir una alternativa para terminar con la puja: que Comcast se focalice en la compra de Sky -la plataforma de cable y comunicaciones europea de Fox que representa el 39% de los ingresos de la firma y por la que hizo una oferta paralela por u$31.000 millones- y Disney se quede con el resto de las franquicias.

El punto central sería, siempre según Moodys, Hulu, la plataforma de SVOD que compite en ese territorio con Netflix y que aún no tiene amplia proyección internacional. Tanto Disney como Comcast son dueños del 30% de Hulu, mientras que Fox tiene otro 30% (el 10% está en manos de accionistas particulares). La intención de Disney al comprar los activos de Fox -y con ello marcas como La era de hielo, X-Men, Avatar, Los Simpson, etcétera- es tener una poderosa biblioteca de contenidos para su futuro SVOD, por el cual ya cerró el trato de exclusividad que tenía hasta 2019 con Netflix. Pero Disney no está en el negocio de las comunicaciones, básicamente el core bussineess de Comcast, así como Comcast no tiene fuerza en el mercado de monetización de propiedad intelectual. Eso exactamente es lo que dice Moodys: es mejor un matrimonio entre Fox y Disney que entre Comcast y Fox por cómo Disney sabe hacer dinero con licencias en todas sus líneas de negocios. Si Disney se quedara con Hulu y cediera Sky a Comcast, todos ganan: Disney tendría una plataforma ya en funcionamiento para lanzar el SVOD (tendría entonces el 60% de Hulu), Comcast ampliaría su negocio en Europa, y casi todo el universo animado y fantástico -y su mechandising- estarían manejados por la empresa con mayor experiencia en esas cuestiones. Aún queda mucho para negociar.