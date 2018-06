El cantante británico Morrissey se presentará el próximo 7 de diciembre en el estadio DirecTV Arena de la ciudad bonaerense de Tortuguitas, como parte de la gira presentación de su último disco Low in High School.Será la quinta visita al país del ex líder de The Smiths, quien ofreció su último concierto aquí en 2015.

Aunque Morrissey había anticipado el año pasado que realizaría un tour por Sudamérica, su presencia en Argentina estaba en duda, sobre todo luego de que el empresario Daniel Grinbank desistiera públicamente de contratarlo por sus polémica declaraciones a la prensa. Según trascendió, el ex The Smiths había cuestionado en noviembre pasado, en un diario alemán, las denuncias de abusos sexuales en el mundo del espectáculo y había manifestado algunas posturas que podían interpretarse como xenófobas.

"Si el encuentro o la situación sexual les hubiera abierto paso a una gran carrera a las actrices denunciantes, si hubieran podido sacar provecho de aquello, no harían ninguna acusación", había expresado. Aunque el cantante desmintió sus dichos y desafió al medio alemán a publicar el audio de la entrevista, el empresario local Daniel Grinbank se apuró en aclarar que desistía de todo tipo de negociación para traer a Morrissey al país.