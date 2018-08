El año pasado, el sistema MoviePass era saludado en el mercado estadounidense como la probable solución para llenar las salas de cine de ese país. Pero los números de la start-up que ofrecía, por un fee mensual, una entrada de cine al día a sus sucriptores, no cierran y está luchando por mantenerse a flote junto con su modelo de negocios. En principio, intentó subir el precio de la suscripción de u$s9,95 a u$s14,95, pero el rechazo de quienes están anotados en el sistema fue enorme. Ahora cambia el modelo: no va a subir el costo de la suscripción, pero sólo tendrá tres entradas gratis por mes para sus usuarios más un descuento de u$s5 por cada ticket adicional.

El problema de MoviePass consiste en que paga a los exhibidores el precio total de la entrada que elijan sus suscriptores. El sistema funciona -aritmética básica- si hay muchos más suscriptores que entradas provistas, pero hasta ahora el equilibrio no se logra a pesar de la inyección de capital que ha logrado en los últimos meses de 2017. En el comunicado de prensa que emitió la firma, expresa que "sólo el 15% de nuestros suscriptores ven cuatro películas al mes con el sistema, esperamos que el nuevo sistema no tenga un impacto significativo en el 85% restante". Claro que MoviePass no tiene en cuenta el valor de la "disponibilidad": mucha gente se suscribe porque sabe que tiene una entrada diaria disponible, la use o no (o incluso si no usa ni una en el mes).

En las últimas semanas, el sistema ha tenido que enfrentar nuevas competencias, notablemente la de la cadena de exhibición AMC, la más importante de EE.UU., que lanzó una app similar a MoviePass por u$s19,95 al mes y ventajas premium para los suscriptores.