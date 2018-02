El cantante y actor Vic Damone, famoso en las décadas de 1950 y 1960, falleció el domingo en en el hospital Mount Sinai de Miami Beach, en Florida, Estados Unidos, a los 89 años, rodeado de sus seres queridos. Damone, cuyo nombre real era Vito Farinola, protagonizó varias series de televisión, tales como The Vic Damone Show en el canal NBC, y actuó en películas como Rica, joven y bonita (1951, de Norman Taurog), y Un extraño en el paraíso (1955, de Vincente Minnelli), pero nunca se consideró a sí mismo una verdadera estrella de la pantalla. "Nunca pensé en mí mismo de esa manera. Ese no fue mi don particular. Mi regalo fue cantar", escribió Damone en su libro de memorias. El fallecido interprete formó parte de la edad de oro de los cantantes "crooner" que alcanzaron gran fama tras la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin y Perry Como. Damone, que vivía retirado en la ciudad de Palm Beach, cosechó gran éxito en sus más de 2.500 grabaciones con canciones como "Youre Breaking My Heart", "My Heart Cries for You", "On the Street Where Your Live" y, en 1957, la canción "Algo para recordar", del filme homónimo (de Leo McCarey), protagonizado por Cary Grant y Déborah Kerr.