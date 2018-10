Una de las informaciones más impresionantes relacionadas con el negocio del entretenimiento es cuánto consumen los sistemas de streaming de la banda ancha global. "Impresionante" porque una sola aplicación se lleva ni más ni menos que el 15% de la suma total de banda ancha en todo el mundo. Esa aplicación es Netflix. La siguen servicios de streaming en formato HTTP (todos juntos) con el 13% de la banda global; YouTube en tercer lugar con el 11,4%; la búsqueda por motores se lleva un 7,8% y la reproducción de videos en formato MPEG, el 4,4%.

Lo de Netflix es especialmente notable porque demuestra el poder del OTT. Las siglas implican "Over the top", es decir, por encima de la conexión normal. Traducido: uno accede a Netflix desde el smartv, por ejemplo, sin acceder a un web browser ni conectarse a Internet necesariamente. El consumo de banda por parte del video y sonido de alta definición es clave: lo que emite Netflix son archivos muy pesados que consumen mucho del "caño" que cada usuario tiene en su hogar. Pasa algo similar con YouTube, que hoy está integrado a otros servicios para la televisión (en la Argentina, recientemente Cablevisión integró la app del sitio a su sistema Flow, por ejemplo). También queda claro que el consumo más importante de banda ancha es para el entretenimiento directo y no tanto para el "paseo" por Internet. El usuario digital está más ilustrado respecto del funcionamiento del sistema. Hay otros números que impresionan: en horas pico, Netflix puede alcanzar a concentrar hasta el 40% de la banda ancha global.

La información proviene del estudio Global Internet Phenomena Report realizado por el fabricante de tecnología para navegación digital y banda ancha canadiense Sandvine, y se basa sobre mediciones realizadas desde 2017 hasta el presente, y lo dio a conocer Variety, que señala una curiosidad. El sistema de encodeo de videos de alta definición de Netflix es el más eficiente de todos los proveedores de contenidos audiovisuales, lo que implica que el uso de la banda es igualmente eficiente. Es decir: no se trata solo del peso de los archivos sino que sirve muchos constantemente. Es una manera de expresar el peso (gigante) que tiene la firma en el mundo del entretenimiento. Con YouTube son las principales fuentes de contenidos audiovisuales en todo el mundo.

En total, el video se lleva el 57,7% del consumo global de la banda ancha, lo que implica casi que el video es el motivo para la existencia de Internet hoy.