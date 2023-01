La serie de Netflix 1899, del mismo creador de Dark, fue cancelada luego del estreno de su primera temporada a fines de 2022.

La producción original de Alemania planteaba una historia que tenía planes de desarrollo a lo largo de tres temporadas, pero ahora los directivos de la plataforma de streaming decidieron dar marcha atrás con su continuidad.

Uno de los creadores de la serie, Baran bo Odar, explicó en sus redes sociales: “Es con un gran pesar que tenemos que decir que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado acabar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada, como ya hicimos con Dark”.

Uno de los creadores de 1899 reveló la noticia en un comunicado oficial.

Y agregó: “Algunas veces las cosas no salen como las había planeado. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans en todo el mundo, pero queremos agradecer desde el fondo de nuestro corazón que hayan sido parte de esta maravillosa historia”.

1899 es un drama de época que narra una historia distópica que mezcla los géneros de thriller, suspenso, terror y la ciencia ficción. A bordo de un transatlántico, la historia presenta un gran elenco con distintas caras internacionales, entre ellos, Andreas Pietschmann, Emily Beecham y Mathilde Ollivier.

Netflix cancela 1899 y se queda sin segunda temporada

Los directivos de Netflix aún no se pronunciaron al respecto. Sin embargo, las razones por las cuales se decidió no continuar con el proyecto no parecen estar muy claras.

La posibilidad de una cancelación por bajo raiting no entra en la discusión: 1899 tuvo una gran recepción por parte del público de Netflix, y logró acumular una gran cantidad de visualizaciones dentro de la plataforma.

Además, la crítica también se expresó de manera positiva frente a su estreno. La página Rotten Tomatoes calificó a la serie original de Netflix con un 76% de respuestas positivas.