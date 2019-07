Las consecuencias de la competencia por ahora solo potencial en el negocio del streaming video on demand comienzan a sentirse y a lastimar al líder del sector, Netflix. En el segundo trimestre de 2019, la firma sumó muchos menos suscriptores de los que había previsto a finales del primer trimestre. Entonces había estimado la incorporación de por lo menos cinco millones de nuevas cuentas, proyectando el enorme crecimiento que ha tenido en el último lustro. Sin embargo, la cifra fue de 2,7 millones, y la declinación se sintió mucho más en los Estados Unidos -que es el mercado más importante para Netflix y el que más le importa a los accionistas- que en el resto del mundo. Para algunos analistas, se trata solo de algo pasajero, y finalmente la cifra de crecimiento anual estará cerca de lo proyectado (por encima de los 28,6 millones de suscriptores globales que logró en 2018); para otros, es el síntoma de un problema mucho más complejo, y de dificultades importantes. La novedad impactó fuerte en la cotización de las acciones de Netflix en Wall Street, donde perdió tras los anuncios un 10,3%, ubicándose cada papel en u$ 325,21.

Una de las causas de la caída es el aumento en el precio global de las suscripciones

El principal motivo de la caída, según el propio CEO de la compañia, Reed Hastings, consiste en el aumento del precio de la suscripción en todo el mundo, incluidos los EE.UU. Esto desalentó el crecimiento. Sin embargo, algunos analistas predicen un efecto rebote tras considerar que los números de lo que va de julio son muy buenos gracias al lanzamiento de las terceras temporadas de Stranger Things y La casa de papel (que es un éxito más allá del mundo hispanoparlante), más la temporada final de Orange is the new Black y la por venir segunda temporada de Mindhunter. Es decir, Netflix tiene cómo seguir atrayendo público.

Pero hay también otros motivos para preocuparse. El principal es lo que va a suceder en el futuro inmediato cuando mucho contenido de firmas centrales ( Disney, Warner, etcétera) dejen de formar parte de la biblioteca de Netflix debido a que estas compañias lanzarán sus propios SVOD entre finales de este año y el primer trimestre de 2020. Si se combina este hecho con el aumento de los precios, puede que esta declinación solo sea el comienzo de las dificultades. Por otro lado, Netflix tiene en los Estados Unidos 60 millones de suscriptores (y es necesario multiplicar por tres la cifra, por lo menos, para comprender el alcance en personas de la penetración del sistema). Es decir, le resultará cada vez más difícil encontrar nuevos suscriptores. Y una vez que se lance la competencia, más aún. La carta de Netflix es que ha instalado varias "franquicias", especialmente series, y que su contenido original funciona muy bien, así como la generosa inversión en producción propia que, por propia decisión, no licencia a terceros.

La próxima competencia grande por parte de Warner y Disney es otro factor importante

Pero en última instancia, lo que sucede es que, probablemente, haya llegado el tope en cuanto a lo que puede gastar un usuario cualquiera, y ante la competencia futura, entra hoy en un compás de espera. Todo estará más claro con los resultados del próximo trimestre.