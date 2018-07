No todas son buenas noticias para Netflix, que hace poco más de un mes, y por breve tiempo, se había convertido en la empresa con mayor capitalización del planeta. Tras dar a conocer los números del segundo trimestre de 2018, las acciones de la firma cayeron un 14% debido a que los números estuvieron por debajo de las expectativas tanto de los inversores como de las consultoras. Netflix obtuvo 611.000 nuevas suscripciones, para un total mundial de 4,7 millones de abonados, mientras que se esperaban 1,3 millones de usuarios nuevos y un total mundial que superase los cinco millones.

Lo que los inversores temen es que el período de crecimiento de la firma haya pasado o, al menos, se presente con mayor lentitud. Por otro lado, comienzan a cuestionar la política de producción de contenido original, aunque el motivo es obvio: prepararse con marcas propias ante la apertura de la competencia, algo que va a suceder indefectiblemente en los próximos años. Hoy Netflix gasta más en la producción de contenidos que cualquiera de los grandes estudios de Hollywood históricamente.

En una entrevista realizada luego de la publicación de los números, el CEO de la empresa, Reed Hastings, dijo que no se podía explicar por qué el crecimiento en suscripciones fue menor de lo esperado -de paso, también presentaron previsiones mucho más conservadoras de lo previsible para el tercer trimestre. "Ya vimos esto hace dos años, cuando en el segundo cuarto nuestros números estuvieron por debajo de lo que esperábamos -explicó- y no encontramos entonces una explicación para eso, más allá de alguna saturación en el mercado". Traducción: mayor competencia de los principales actores, especialmente en los Estados Unidos donde el sector del SVOD es mucho más grande que en el resto del mundo, con empresas como Amazon y Hulu disputando ese mercado con fuerza.

De todos modos, los analistas prevén que el potencial de crecimiento de la firma se mantiene sólido, y que las previsiones de penetración de la marca tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo -donde busca instalarse en muchos países donde aún no ha hecho pie- permiten ser optimistas respecto de sus posibilidades.

En todo caso, aunque las acciones han crecido mucho en términos interanuales (habían subido u$ 0,15 entre 2016 y 2017, y tendrán un crecimiento interanual a fin del tercer trimestre, se estima, de u$ 0,79), la noticia consiste en que, por primera vez en dos años la firma no logró sobrecumplir sus metas de suscripción. No es grave y mantiene a Netflix como uno de los más poderosos actores en el universo global del entretenimiento. Pero aún no se sabe si esto es estacional o si es el comienzo de una tendencia, cuando se prepara para 2019 el desembarco quizás global de nuevos y poderosos protagonistas.