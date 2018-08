Aunque aparecía anunciado en sus novedades del mes, Netflix, el gigante internacional del SVOD, comunicó públicamente que no incorporará a sus grillas el documental My Lifes Journey Through Music, protagonizado por el político negro Louis Farrakhan, director de la Nación del Islam, el polémico grupo religioso que dirige y que ha sido sindicado como antisemita durante años. La empresa adujo "problemas de comunicación", incluso si el líder religioso había anunciado que el filme podría verse en el OTT desde su cuenta de Twitter.

Farrakhan tiene un largo historial en lo que suele denominarse "discurso de odio". En 1995, organizó una "Marcha del millón de hombres" hacia Washington, una manifestación de fuerza cuyo discurso fue ampliamente ciritcado en todos Estados Unidos. En aquel entonces, la administración de parques de ese país estimó la asistencia en 440.000 personas (hombres, dado que se trataba de una marcha exclusivamente masculina de un islam radicalizado) y Farrakhan no sólo acusó a una conspiración judía de las cifras sino que llevó a juicio a la administración. Desde entonces, ha seguido con sus posturas, y más de una vez se ha enfrentado a la crítica de parte de los medios e incluso de otras figuras políticas.

El documental, de todos modos, está menos ligado a su trabajo político o religioso que a su carrera como músico, dado que es un cumplido violinista. De todos modos, su figura sigue siendo ampliamente controvertida y sus declaraciones políticas continúan causando escozor y discusiones en los medios, por lo que no resulta para nada extraño, en un momento en que todo el campo del espectáculo está susceptible a radicalizaciones, que su documental no forme parte del más popular de los SVOD.