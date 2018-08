Una de las mayores preguntas del negocio audiovisual hoy es cómo entretener a los más chicos. Especialmente porque eso define las audiencias del futuro, y porque la mayoría de los hábitos que aparecían como definidos de modo taxativo -la televisión, el cine e incluso el videojuego- han cambiado de manera dramática en las últimas dos décadas, y de modo más acelerado desde 2010 en adelante. La mayor parte del tiempo que los más chicos y los jóvenes dedican a lo audiovisual pasa por Internet, tanto en sitios de video como jugando o comunicándose a través de las redes sociales. O todo junto. Una salida posible para aún ser relevante en el campo de la televisión es la que va a ensayar Nickelodeon: anunció que dará a conocer un nuevo programa en todos los países en los que se emite, realizado con un programa de video juegos, con captura de movimiento en tiempo real. Es decir: una manera más simple y rápida de producir animación aprovechando el aspecto y las herramientas provistas por el "enemigo" de la TV y el cine.

El programa en cuestión se llamará Meet the Voxels y narrará la vida de una familia compuesta por personajes de videojuegos. Serán interpretados por actores y "traducidos" a animación 3D gracias a los programas de captura de movimiento que se utilizan en los juegos de video. No hay fecha aún para el lanzamiento pero se supone que será antes de finalizar este año.

Se trata de una producción de Entertainment Lab, una oficina que Nickelodeon dio a conocer el año pasado y que, hasta el momento, había desarrollado programas para VR (Slime Zone) y videos en 360 grados para promocionar algunos de los shows de la señal. Pero hasta ahora no había desarrollado contenido original para el canal. La ventaja que aparece en el desarrollo de este tipo de programas con tal software consiste en que un contenido es fácilmente traducible a otras plataformas y desarrollos. Es decir, puede verse en el cable común y, con muy poco trabajo, transformarse en un contenido en 360°, de realidad virtual o de realidad aumentada. Esta posibilidad de saltar de un tipo de plataforma a otra vuelve atractiva la experiencia. De ser exitosa, abriría un camino de sinergia entre lo que era la televisión tal como la conocíamos y las nuevas formas del entretenimiento digital, que son las que más utilizan las nuevas audiencias.

Es importante esto último porque el público de televisión no solo está cayendo en todo el mundo, sino que además no se renueva. Como se dijo, los más chicos optan por otra clase de entretenimiento. Encontrar una experiencia que use el televisor o Internet como vectores para entrecruzar diferentes formas de acceder al contenido puede ser una manera tanto de "salvar" algo de la TV como -mucho más probable- que la TV pueda realizar la transición a un nuevo modelo que no dependa, como hasta hoy, de la venta de publicidad. Lo decidirán mañana los chicos de hoy.