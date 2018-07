El ex magnate cinematográfico Harvey Weinstein quedó acusado de otros tres cargos de delito sexual por los cuales podría arriesgar una pena de prición perpetua. El otrora poderoso productor cinematográfico ya estaba acusado por otros tres cargos por los cuales podría tener una condena máxima de hasta 25 años. Dos de los nuevos cargos tienen como pena máxima la prisión perpetua.

En el último trimestre de 2017, salileron a la luz varias acusaciones contra el productor de La vida es bella y El artista, muchas de ellas por parte de famosas actrices que vieron truncadas sus carreras por negarse a los violentos avances seuales de Weinstein. Desde Asia Argento a Rose Byrne, pasando por Ashley Judd y Salma Hayek, las acusaciones dieron lugar a un movimiento de presión en Hollywood que no se ha detenido. En ese tiempo, The Weinstein Co., la empresa de Harvey y Bob Weinstein, quedó no solo desacreditada sino directamente en bancarrota. Hoy está terminando, de hecho, un proceso de subasta de sus activos.

Weinstein está acusado formalmente de haber forzado a una mujer a realizarle sexo oral, más dos cargos de asalto sexual en primer grado. Los nuevos cargos, que además suman la reincidencia, son también de asalto en primer grado. La condena más corta que enfrenta es de diez años, mientras que con las nuevas acusaciones realizadas por los fiscales el riesgo es que pase toda la vida en prisión.

Harvey Weinstein fue uno de los hombres más poderosos del mundo del cine no solo en los EE.UU. Muy pegado al Festival de Cannes, donde realizaba fuertes lobbys por los filmes que presentaba o coproducía, fue también gran lobbysta en los Oscar, donde obtuvo premios por El artista, El paciente inglés o La vida es bella, entre otras.