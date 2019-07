El contagioso éxito "Old Town Road" batió el registro de permanencia como el más vendido en Estados Unidos , extendiendo su dominio histórico de la música pop a 17 semanas, publicado el lunes Billboard. En muchos sentidos, el viaje del rapero de Atlanta, en Georgia, el tipo de cuento de hadas con el que fantasea cualquier artista, de desconocido a autor del éxito del año que supera todos los registros.

El mega éxito viral de Lil Nas X , que combina los sonidos del banjo y el bajo, rompió el registro de 16 semanas en la lista de los singles más escuchados de la industria, aún sorprendida por cómo este joven de veinte años hasta ayer absolutamente desconocido golpeó al mercado y llegó incluso a instalar entre los chicos del preescolar.

Creado con apenas 30 dólares, el éxito del texano destronó un "One Sweet Day" de Mariah Carey (1996) y "Despacito" de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee , con Justin Bieber (2017) y mpidió los avances de miembros de la realeza del pop como el propio Bieber y Taylor Swift .

Etiquetado como trap-country, la pista original se verá en un éxito rotundo con muchos remixes, un video musical lleno de estrellas, actuaciones de alto perfil y un lucrativo acuerdo con Columbia.

Lil Nas X acertó al lanzar remix tras remix de la canción, especialmente con la versión con la estrella del país Billy Rae Cyrus , que es la que figura en el ranking de Billboard.

Pero su irrupción entre las figuras más discutidas en el Hip-hop moderno no fue el resultado de una casualidad. Su persistencia y el cuidado de su imagen en las redes sociales jugaron un papel principal.

Según el analista español Hugo Sáez, su creación y recorrido es una de esas historias que solo pueden existir gracias a internet y las redes sociales. El primer dato es que la base de la canción fue comprada por sólo US$30 en internet.

Sáez explicó que "en diciembre de 2018 Lil Nas X decide subir la canción a su canal de Youtube. Para ilustrar el tema aprovechó la popularidad del videojuego “Red Dead Redemption II” y utilizó fragmentos de video que encajan bien con la música y la letra".

Además, Lil Nas X clasificó el género de “Old Town Road” en iTunes y Soundcloud como “country” para no tener que competir en las listas con canciones de rap, mucho más populares. Pero el momento cumbre llegó poco después, cuando la canción se convirtió en un meme en la red social Tik Tok con miles de adolescentes (y no tan adolescentes) que la utilizan como base de sus vídeos, lo que disparó su popularidad por las nubes.

Sáez explicó que la canción comenzó a trepar por la lista Billboard pero el 26 de marzo la revista deccidió eliminarla de la clasificación alegando que no pertenecía al género country, lo que provocó acusaciones de que el trabajo del músico de Atlanta había sido discriminado solo porque es negro y generó una gran discusión que terminó por catapultar su fama.

La canción “Old Town Road” lleva 5 semanas en el nº 1 de la lista Top 100 de Billboard en Estados Unidos y tiene ya 128 millones de reproducciones en Youtube.



Ahora, en su semana 17 en el Billboard Hot 100, la canción registró 72,5 millones de transmisiones en Estados Unidos y 46,000 descargas vendidas. Sus números nuevamente superaron a la estrella pop emergente Billie Eilish , cuya canción "Bad Guy" ha ocupado el puesto número dos durante siete semanas en total.

Mientras los remixes están en línea con el sonido original de una canción, las transmisiones, descargas y ventas se incluyen en un número compuesto.