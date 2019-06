Pasó otra edición de los Martín Fierro. 48 horas más tarde, no interesa ya demasiado quién ganó (sabemos que 100 días para enamorarse tuvo el oro más cinco premios y que la productora Underground fue la gran triunfadora, que Telefe se llevó 17 galardones, que El Trece y América tuvieron seis, que se homenajearon los 30 años de Tinelli) ni, tampoco, quién tuvo el mejor o el peor vestido. Ni los olvidos en el In Memoriam, ni los momentos de lucidez al hablar de Lizzy Tagliani o de toma de posición de Maite Lanata. Ya leímos sobre eso. El problema consiste en saber si, después de haber leído sobre eso, el Martín Fierro sirve para algo. Así como está, no.

La audiencia televisiva de aire, en realidad, baja año a año y no se recupera

Uno de los momentos más interesantes fue la declaración de María Laura Santillán de que la audiencia de Telenoche había crecido un 6%. Es posible. Lo que no implica que la audiencia crezca realmente para toda la TV. De hecho, baja. Hoy es un récord superar por poco los 20 puntos de rating. Era un puntaje bueno pero normal hace ocho años para un título en prime time. Los nuevos usuarios del audiovisual optan por YouTube (los más jóvenes) o se pasaron de la TV de aire al on demand (los más maduros). Más allá de calidades, que los mismos cien nombres aparezcan todos los años nominados o invitados habla claramente de que la TV ya no cambia. Aún el tridente Mirtha-Tinelli-Susana parece marcar el ritmo. Y el audiovisual es hoy otra cosa.

Quizás se hora de premiar ficciones digitales, de ampliar el espectro, de concentrar cinco nominados para labor periodística entre todos los formatos (aire, cable e incluso radio) y que un premio otorgue valor a un contenido o un profesional. Así como están, es una noche para chimentar hasta la noche siguiente.