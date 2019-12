Poco público (con cierta lógica) para el arranque de diciembre

Si se mira la tabla de recaudaciones del pasado fin de semana, puede decirse que fue floja, que hubo poco público, que no hubo grandes estrenos que sumaran. Es completamente cierto. También es cierto que no está tan mal para ser comienzos de diciembre, el mes -históricamente- con menos gente en las salas. Ya se sabe: vienen las fiestas, la gente está preocupada en otras cosas (ni hablar cuando hay, como en este caso, un cambio de gobierno) y las distribuidoras esperan un calendario más benigno y que pueda llamar más la atención. De hecho, enero va a ser un mes bastante fuerte en cartelera, con un tanque animado (Frozen 2) y uno argentino (El robo del siglo), algo bastante poco usual (lo segundo, claro).

Así las cosas, Maléfica volvió a superar a Guasón. Pero Guasón lleva 2,85 millones de entradas vendidas, lo que a esta altura es de una excepcionalidad pocas veces vista para un filme exclusivamente para adultos y sin espectacularidad tecnológica. Y sigue con buen público, aunque a esta altura es menos que probable que sea el cuarto (sí, ya hay tres: Toy Story 4, Avengers Engame y El Rey León) en superar los tres millones. En cuanto a Maléfica..., lo más interesante del caso es que le ha ido muchísimo mejor -proporcionalmente hablando- que en su país de origen, algo que ocurre pero en pocas ocasiones. De todos modos, estamos lejos de un primer puesto con 100.000 espectadores y los estrenos de la semana no dieron para esos números.

Aunque el tercer puesto para Boda Sangrienta es estimulante. Las buenas películas de terror llevan público y esta tuvo la particularidad de sumar a quienes no son fans del género. Por norma, el terror tiene un núcleo duro que ve absolutamente todo, pero aquí fue superado. Si se tiene en cuenta que en muchas de las salas en las que se estrenó -que no fueron tantas, considerando los lanzamientos de hoy- no tuvo todas las funciones sino solo las nocturnas, anduvo bastante bien. Es, por otro lado, una de las películas más interesantes de la temporada por otras razones, y las buenas críticas ayudaron a sumarle público.

También funcionó bien El buen mentiroso, película de suspenso "actoral" con Ian McKellen y Helen Mirren que fue (quizás demasiado) respetada por la crítica. Bien visto, es de esa clase de filmes que no abundan: el espectáculo con pretensión elegante, buenos actores conocidos y cierto aire de respetabilidad que no está de más cuando los adultos eligen qué ir a ver. Aunque los números no fueron espectaculares -otra vez: la época del año no ayuda-, hay que tener en cuenta estas películas para entender si hay o no un público al que aún le interesa ir al cine sin la coartada de la espectacularidad de mínimo común denominador.

Entre las rarezas de la cartelera, también está funcionando "mejor que en país de origen" el filme de animación Los Locos Addams, lo que en realidad implica que hay pocas películas familiares en cartel -especialmente para chicos chicos- y por eso esta suma e ingresa en el top ten la producción rusa La reina de las nieves, con menos peso en márketing pero interesante como posibilidad cuando los nenes quieren ir al cine.