Nadie podrá negarle a Roman Polanski jamás el talento para poner en imágenes la paranoia sin perder el humor, en general sardónico, hasta la crueldad. Lo ha hecho desde los tiempos de Repulsión y no se ha detenido (hasta la luminosa y fallida Piratas tiene algo de eso). Aquí adapta una novela de Delphine de Vigan sobre una (ficticia) Delphine de Vigan (Emmanuelle Segnier) acompañada y luego acosada por una bella admiradora y escritora fantasma (Eva Green). La película tiene lazos con The ghost writer y La venus de las pieles, dos de sus películas más recientes, como reflexión sobre las relaciones entre ficción y realidad, y cómo vivimos en un tiempo donde ambas se intepenetran. Pero el resultado en este caso suena un poco a ya visto, a soluciones mecánicas a pesar del talento y la belleza de sus protagonistas. De todos modos, Polanski es Polanski y no faltan motivos para disfrutar de un filme inteligente.