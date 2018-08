Artículos periodísticos en los EE.UU. informaron que las voces en tres pistas del álbum de Michael Jackson Michael, publicado de manera póstuma en 2010, no pertenecían a la estrella pop. Las notas indicaban que Sony Music había admitido tal cosa en la corte. La abogada Zia Modabber, que representa legalmente tanto a Sony Music como a los herederos de Michael Jackson, descartó la especie de manera categórica: "Sony no admitió nada de eso; las audiencias ante la corte tienen que ver con la Primera Enmienda [de la Constitución de los EE.UU., que garantiza la absoluta libertad de expresión, n. del e.] y no con quién o quiénes grabaron cada una de las canciones".

Las canciones en cuestión son "Breaking News," "Monster" y"Keep Your Head Up," que se completaron, según Sony, gracias a una extensa investigación en los archivos del cantante. Las audiencias son por un par de líneas de esas canciones, que podrían considerarse "publicidad comercial" y, por lo tanto, no protegidas por la primera enmienda, y no sobre la legitimidad de las voces.