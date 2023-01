El lunes pasado, 2 de enero, recordábamos que el Diario Crónica empezaba el recorrido para celebrar los 60 años cuando Héctor Ricardo García cumplió su sueño fundacional el 29 de julio de 1963. En ese contexto, volvemos a destacar lo que significó también el nacimiento de Crónica Televisión: “ Crónica fue el primer diario en tener un canal de televisión con la misma marca. Así, hace 29 años, un 3 de enero de 1994, Crónica TV (hoy Crónica HD) rompió todos los moldes del periodismo, la cobertura de noticias y la forma de presentarlas. Revolución. Y lo sigue siendo. Es una placa roja constante, que sorprende y genera el atractivo de lo impredecible: ‘No sabés con qué va a salir ahora’. Placa e impacto. ‘Poné Crónica’. La llegada del Año Nuevo volvió a ratificar el clásico de las fiestas con más de 8 puntos de rating. Como también ha instalado - y genera hechos de solidaridad tremendos - el rating CVU. Miles, miles, miles y miles de personas de todo el país aportan, a veces hasta su último centavo, para una causa digna, donde el Estado no llega, o lo hace tarde: desde una silla de ruedas, compra de medicamentos a una operación quirúrgica, etc. Como lo dice la nueva promoción: Crónica, tus ojos".

En la mañana del martes 3 de enero de 2023, en la pantalla de Crónica HD, los conductores Leo Rossi y Valentina Caff recordaron aquel día, de hace 29 años atrás, y se vio en pantalla, además, las fotos de ayer y hoy de Gustavo Chapur y Rosanna González, la dupla de locutores que “abrió” la primera transmisión.

3 de enero de 1994. Gustavo Chapur y Rosanna González, los locutores que “abrieron” el canal. Para Chapur, “todo era intuición, empezaba otra historia en el periodismo y la televisión".

A Chapur hoy, 29 años después, su recuerdo se le hace piel. Se emociona. Late en cada palabra. Y lo siente así: “Pensaba justamente en los 8 puntos de rating de Año Nuevo. Y es porque en los momentos trascendentes todos nos aferramos a la familia, al barrio, a los afectos, a lo que importa. Crónica es funeral y fiesta popular. Hoy es un colectivo ecléctico que trasciende generaciones y formatos periodísticos, manteniendo en alto el fuego sagrado, el ADN de la marca. Crónica no usa filtros, es el No Instagram. De hecho no nos maquillábamos hace tres décadas para salir al aire: bajaba del ‘bondi' al estudio. ¡ Crónica es una estampita que ha logrado su bendición! Ojalá nunca se pierda la frescura, el repentismo, la creatividad y el empuje. Crónica es referencia de lo que pasa afuera, en la calle, por eso me sigue conmoviendo, como el recuerdo de haber estado en algunas mesas chicas en 1993 hilvanando con Héctor Ricardo García y Mario Gavilán lo que vendría. Todo era intuición, empezaba otra historia. En fin, tantas cosas. Un orgullo para mí ser parte de Crónica.”

Martes 3 de enero de 2023. Los conductores Leo Rossi y Valentina Caff recordaron aquel día, de hace 29 años atrás. Y las fotos de ayer y hoy de Gustavo Chapur y Rosanna González.

Para Rosanna González, todo está intacto en su memoria. “El inicio fue a las 8:04. La primera nota que presentamos fue sobre un incendio de la disco Cemento. Fue la entrevista de Graciela Guiñazú a Omar Chabán. Y me impactó que se mostraba la rotativa del diario Crónica con los textos sobreimpresos en la pantalla. Más de la mitad de mi vida transcurrió aquí. Estudié, aprendí, pude trabajar con figuras históricas de los medios, me enamoré de mi camarógrafo, me casé y fui feliz un cuarto de siglo y la vida nos separó. Viví la transformación tecnológica y de contenidos de la televisión. Crónica ha sido una parte muy significativa en mi vida. Y el recuerdo especial para los distintos cubos que tuvimos como identificación en los micrófonos. Me encontré con un joven de unos treinta y pico, que me dijo: ‘Tu voz me acompaña con Crónica desde que era chiquito, cuando mamá me levantaba para ir al jardín ponía Crónica para ver la temperatura, luego durante la primaria y secundaria. Cuando iba a la universidad dejaba la tele prendida toda la noche hasta la mañana para estudiar. Ahora soy papá y levanto a mis hijos con Crónica’. Si antes de nacer me hubieran preguntado qué quería ser en la vida no lo dudaría: ‘Conductora y periodista en Crónica TV’, sin dudas”.

Marcelo Muchi, el clásico movilero del canal, con años en la calle, utilizó sólo cuatro palabras para definir estos 29 años: “¡Cómo pasa el tiempo!” Y es así. Todo parece ayer, pero es hoy. Y sigue la vigencia de un canal inolvidable.

Juan Pablo Guerri, otro movilero con el ADN de Crónica, relata su pasado y presente. Tiene Crónica en su alma. Y dice, apasionado: “Cuando sólo conocía el barro de una cancha de fútbol, empecé a hacer periodismo en Crónica TV. Al rato, además de caminar el asfalto y la noticia, empecé a embarrarme y entender la calle. Y aprendí, creo, de una escuela única. Se inventó todo en una señal novedosa y a la vez tradicionalista: la temperatura y la hora en la pantalla, las placas rojas, último momento, en vivo y en directo. París, Cuba, Argentina toda la conté hasta nuestras Islas Malvinas y la Antártida. Entrevistas a todos los presidentes democráticos de mi país. Notas desde Phil Collins y David Bowie hasta Alberto Castillo y Libertad Lamarque. Mi cabeza sangrando en medio de los saqueos, amenazas, seguimientos. Te escupía Rodolfo Galimberti y te miraba juzgado Alfredo Astiz mientras lo ‘corría’? por los pasillos de Comodoro Py. Me llegan recuerdos que trae una foto de mis inicios transmitiendo desde la redacción del diario. Hoy también es mi lugar de trabajo, en los nuevos estudios de Crónica HD en la calle Garay, camino a cumplir 30 años firme junto al pueblo".

Facundo Pedrini, el director de Crónica HD, es preciso al hablar de Crónica. Nació en Crónica periodísticamente, se hizo desde el videograph a la conducción del canal. Sabe de historias y de rating. Y de Placas Rojas. Tiene olfato. Cuando asumió la dirección, trazó su objetivo: “Mostrar a través de @Cronicatv la realidad de nuestra sociedad". Cuando el canal obtuvo el Martín Fierro de Oro, destacó, con certeza: "El éxito no solo está en acumular premios y reconocimientos sino en recuperar la esencia de los que somos. Un canal con una misión histórica: contestar, por todos aquellos que no cuentan. Contar porque pasa, contar para que pase. Crónica se acordó del fuego. Su fuego. No hay que envidiar otros fogones, hay que mantenerlo prendido. Hay más señales de noticias que sentidos a disputar. Casi toda la televisión está prendida al negocio del país dividido. Crónica creció porque lo que pasa en Crónica es verdad. El país real se cuenta contando lo que pasa, no interpretando lo que pasa. Federalizar aún más los contenidos, que las historias son las que nos vuelven parecidos. No nos duele lo mismo ni tampoco festejamos igual, pero en Ushuaia alguien llora a la misma hora que en Salta, y en Mendoza se brinda a la misma velocidad que en Morón. En las últimas semanas, hubo gente desamparada que ha recibido donaciones por parte de los televidentes que tienen un corazón enorme y, la mayoría, bolsillos pequeños. La solidaridad une la grieta que a muchos beneficia, pero al pueblo perjudica".

Pasaron 29 años. La marca sigue intacta. La pasión y la emoción, también. Para los que estuvieron en el canal, los que están (y los que vendrán), y la audiencia (la que aparece en Kantar Ibope y la que se expande por todo el país), la palabra Crónica es la síntesis perfecta para entender el periodismo, la sensibilidad y sentimiento.

¡Firme junto al pueblo!