Les hago una pregunta, y espero que sean sinceros: ¿ven porno? Como casi seguramente me dirán "sí", o "psée" -con aire displicente-, va una segunda pregunta: ¿por qué ven porno? No "para qué", sino "por qué". Quizás no tengan una respuesta muy firme al respecto. Seguramente respondan, en la mayoría de los casos, "curiosidad". O que les parece un buen estímulo para la excitación sexual. En ese caso, la pregunta siguiente es por qué desean excitarse sexualmente. Ahí la cosa se pone mucho más difusa y seguramente compleja, e incluso es seguro que cada uno de ustedes tenga una respuesta distinta. La gente que hace pornografía tiene muchas respuestas para ese "por qué". El primero y principal es que puede llegar a ganarse muy bien. Como alguna vez lo explicamos, el porno es la única industria donde la mujer cobra siempre más que el hombre, a veces en una proporción de diez a uno. Pero no todo el mundo que quiere dinero -ni todas las mujeres atractivas que desean dinero, de paso- opta por el sexo explícito como una manera de triunfar económicamente. También es cierto que en la industria hay muchas historias, sobre todo de mujeres abusadas de chicas que decidieron "romper" con eso utilizando el sexo, y en algunas ocasiones rompiendo la conexión emocional con el propio cuerpo. Pero tampoco es la norma.

La norma es que hay personas que creen que el sexo es divertido y que mostrarse haciéndolo también es algo sano o permisible. Es cierto que a nadie se le obliga a mirar pornografía, también que la mayoría de las personas al menos una vez lo han hecho. Si la pornografía sobrevivió persecuciones y prohibiciones es porque siempre hubo personas dispuestas a mirar y a dejarse mirar. Es cierto que la diferencia entre el siglo XX y los anteriores consiste en que la aparición de la fotografía primero y luego del cine puso al alcance masivo esas imágenes de manera realista. Antes había o bien representaciones del sexo en pinturas, grabados, etcétera (es decir, no la huella de lo natural en un material objetivo) o bien espectáculos directamente sexuales, pornográficos, en vivo, pero en burdeles y casas toleradas donde en general sólo podían acceder las clases más altas. Si quieren una buena descripción de cuándo eso se terminó, busquen la película francesa L'Apollonide-Souvenirs de la maison close (2011), de Bertrand Bonello, donde la pornografía no existe en tanto y en cuanto hay rituales del sexo. Cuando la fotografía y el cine aparecen, esa experiencia del sexo real y en movimiento se democratiza: todos, con los "veinte centavos en la ranura" de los que hablaba Raúl González Tuñón, podían acceder a eso que antes era sólo para los ricos. Y eso generó, también, la idea de que una industria -ilegal entonces, claro- de la imagen sexual era mucho más "limpia" que la prostitución. Claro que, como era totalmente clandestina, se cebaba en la prostitución. Pero lo que es seguro es que el mercado existía.

Ahora bien, y esta es la pregunta esencial: ¿cómo es ese mercado y por qué algunos países -por ejemplo Argentina- no pudieron generar una industria pornográfica más o menos sustentable? Si todo el mundo mira porno, o curiosea, etcétera, debería de ser un capital enorme. Pero eso no solamente no pasa sino que hoy incluso está en crisis. Más allá de que la gratuidad que provee Internet y que, como explicamos, el negocio de los servidores porno es la venta de tráfico y no de sexo, el problema básico consiste en que se trata de un consumo vergonzante. Por eso fue tan fácil que "bajara" de los cines -lo que llevó a la desaparición de las salas XXX o su decadencia infinita- y que en Internet se optara por el fragmento, la secuencia, el uso utilitario. Eso deterioró para siempre la posibilidad de que el sexo explícito se integrara al cine no necesariamente porno, y que se relegara primero al VHS, luego al DVD y, finalmente, a Internet. La cuestión central del asunto consiste en que así como el cine y la fotografía democratizaron las imágenes (entre ellas, las sexuales), Internet democratiza incluso aquello que requiere derechos para funcionar. La piratería es una de las maneras de llamar a esto, pero en realidad lo que Internet logra es poner al alcance de cualquiera casi cualquier cosa.

Algunos espectáculos se salvan. El teatro, por ejemplo, requiere la presencia física en la sala para funcionar. El cine ha optado por la gigantomaquia del tanque a repetición, porque eso es lo que (aún) no pueden reproducir los aparatos hogareños. Pero dado que la pornografía provee de una excitación sexual que molesta "en público", que nos hace sentir avergonzados -como no lo hacen la risa o el llanto que también pueden provocar las películas- solemos mirar en privado. Nuevamente: la pregunta sobre por qué miramos porno es pertinente. Y la respuesta es simple: porque excede nuestra vida cotidiana. Miramos porno por la misma razón que vemos Los Vengadores, porque no se parece a nada de lo que tenemos alrededor.

La pregunta parecía capciosa, pero en realidad lo que tendía era a demostrar que el porno es un arte, o una forma que pueden tomar las artes, aunque sea una forma "menor" y ancillar, "utilitaria" en cierto sentido. Leemos un libro, miramos una pintura, escuchamos música, vemos una película porque no son la vida real, porque se agregan a nuestro cotidiano. Y si me dicen que ven "porno amateur o videos de personas reales", responderé que los ven justamente porque NO son ustedes, porque es "otra cosa". Las circunstancias a veces ilegales o tristes en las que cierta parte de la pornografía se ha desarrollado especialmente bajo las prohibiciones son anecdóticas cuando hoy existen regulaciones para evitar eso. Cerrado ese asunto, lo que queda es la pura curiosidad. El mundo que nos rodea es demasiado chico, demasiado rutinario, demasiado pobre. Las artes lo amplían en todo terreno humano hasta lo imposible. ¿Por qué no habría, también, un arte centrado en el sexo, hecho sobre todo con sexo? Si la definición de "pornografía" era "descripción de la prostituta" (del origen literal griego), hoy podríamos cambiarlo por "el arte que se hace con el sexo real". Y así, quizás, no seríamos tan reacios a responder la pregunta que encabeza esta nota.