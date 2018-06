Estuve revisando un poco las películas o videos porno desde los años setenta hasta hoy. Poco a poco, fue apareciendo una especie de teoría que, para ser probada, debería de requerir una mirada constante de porno por un tiempo prolongado y soy de la idea de que eso no es saludable. También soy de la idea de que ver exclusivamente cartoons clásicos durante semanas puede alterar la cabeza, pero lo hice años ha, cuando decidí dedicarme (quizás el lector habitual se sorprenda) a especializarme en ese tema. Pero no, no se preocupe, incluso si vale la pena, esta es una página sobre pornografía, la única que se escribe regularmente desde hace casi una década en estas pampas, así que dejaremos a los hijos del Gato Félix para hablar de lo nuestro. Volviendo a la teoría, la idea consiste en que el porno se ha hecho mucho más duro con el paso de las décadas, y que eso va en paralelo con la saturación fantástica del cine mainstream.

En los '70, cuando había verdaderas películas porno (es decir, tramas completas, largas, que seguían a una serie de personajes y donde el sexo era una parte sustancial de la puesta en escena) No era frecuente ver escenas de dominación o insultos entre amantes. Se trataba sobre todo de registrar los movimientos posibles entre -por lo general- no más de dos personajes. Por supuesto, la intensidad en cada secuencia porno crecía poco a poco hasta llegar a su máximo, pero si bien había secuencias muy intensas (en El diablo en Miss Jones, por ejemplo, con una serpiente) eran tratadas como indicios, dejando al espectador con ganas de más. También era poco frecuente la escena lésbica de rigor o la eyaculación en la cara con la que suelen terminar todos los videos mainstream de hoy. Los realizadores se esforzaban por mantener una mínima cuota de romanticismo, o de sensualidad, o de sugerencia incluso cuando no evitaban ninguna escena. El cine de los setenta, de paso, era intenso y a veces muy violento, pero tenía tiempos largos, no un clímax cada cinco minutos.

En los '80 creció mucho la parodia y también, video mediante, las secuencias larguísimas. Había mucho humor y probablemente tuviera que ver con el auge neoconservador de la era Reagan. El porno siempre fue contestatario en ese sentido, y es probable que el humor burlón y cierta histeria que aparecía con peinados inverosímiles y películas a veces muy oscuras tenga que ver con ese sentimiento. Paralelamente, el cine mainstream optaba por la fantasía oscura incluso en el terreno familiar (vean Gremlins o Volver al Futuro), como si se sintiera una sensación de mundo a punto de acabarse. Esa velocidad de cartoon despiadado en el porno se traducía en más gritos, en reacciones más violentas, en actrices más activas. Era, también, el auge de la cocaína, que por otro lado hizo estragos dentro y fuera de la industria XXX. Como en los setenta, la música aparecía omnipresente en estas películas, tanto porno como no porno, puntuando las emociones de un modo a veces saturante y molesto. Todo era sintetizador.

En los '90 comienza algo rarísimo. En el porno, probablemente porque la tecnología más barata mejoró mucho, las cámaras empezaron a moverse más sin corte (lo que llamamos plano secuencia) y el sonido ambiente y real pasó poco a poco a volverse una norma. También los cuerpos cambiaron: los implantes mejoraron -como mejoraron los efectos especiales en el cine mainstream año tras año- y comenzó a desaparecer el vello púbico en las mujeres. Pero sin dudas la mayor revolución fue en el sonido ambiente, en el registro amplificado de suspiros, gemidos y gritos. Al mismo tiempo, retrocedieron las historias.

Y en las últimas dos décadas desapareció el vello púbico masculino (a veces todo el pelo) y pasó algo más: el porno "común" se volvió más violento, con elementos BDSM, con penetraciones múltiples y búsqueda de lo imposible acrobático. Que es lo mismo que pasó en el cine mainstream familiar: más sensaciones a través de los efectos especiales y el sonido envolvente, más aparición de lo improbable o lo imposible, cada vez menos historias o psicologías. Más histeria en todo sentido, más vértigo prefabricado y violencia, y en ambos tipos de contenidos. El cine, el que sea, necesita cada vez más estímulo para sobrevivir. Y el porno no se evade de las generales de la ley. Habría que seguir estudiando la hipótesis.