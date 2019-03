La empresa Eye Illusion difundió a través de sus redes sociales un anticipo del holograma del músico estadounidense Frank Zappa, fallecido hace 25 años, que a partir de abril saldrá de gira con un grupo en vivo integrado por músicos que tocaron en varias de sus bandas. En el video, que dura unos pocos segundos, se escucha de fondo la música del tema "Penguins on bondage" y aparece en primer plano el rostro hiperrealista de Zappa que, mirando a cámara, dice: "Soy una persona a la que le gusta hacer lo que quiere hacer, le guste a la gente o no. Y lo que hago está diseñado para personas a las que les gusta, no para personas que no".

De esta manera, se promociona el inicio de "The Bizarre World of Frank Zappa", la gira que debutará en abril en Estados Unidos y promete "más de 100 fechas por todo el mundo", de acuerdo a lo anunciado por Ahmet Zappa, uno de los hijos del músico. Aunque el holograma ya logró tours mundiales de músicos fallecidos como Elvis Presley, no deja generar polémicas, al punto que hasta los cuatro hijos de Frank Zappa se encuentran enfrentados por este motivo.