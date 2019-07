Como sucede los fines de semana de vacaciones de invierno en CABA y GBA, la recaudación de los cines fue muy buena. El Rey León sigue en el primer lugar (ya muy cerca de los dos millones de espectadores, cifra a la que debería llegar antes del viernes; lo más probable es que termine el receso escolar alrededor de los tres millones) y Toy Story 4 (que pasó holgadamente los seis millones, aunque es difícil prever si llegará a los siete) como segunda. Son números vertiginosos, por cierto, pero no para ilusionarse demasiado: por ahora todo funciona porque es temporada alta en período excepcional. Y porque el cine se ha transformado -cada vez es más evidente- sobre todo en un entretenimiento para niños y adolescentes.

Es cierto que no se puede analizar lo que pasó con los estrenos. Hubo muy pocos y solo dos con presencia en el circuito comercial. Ninguno de ellos con capacidad de recaudar mucho. Uno fue el filme de aventuras y algo de terror Infierno en la tormenta, que al menos estuvo dentro de lo que suele recaudar toda película de miedo (poco más de 41.000 espectadores, su cota debería de ubicarse en los 100.000). El otro, el drama británico La espía roja, que quedó en octava posición pero solo tuvo 17 pantallas (la proporción, dicho sea de paso, es bastante decorosa). Es decir, mandan los chicos.

La diferencia entre las películas familiares e infantiles y el resto es abrumadora

Lo demuestra un hecho curioso. Todas las películas bajaron su recaudación respecto de la semana anterior (obviamente no los estrenos). Todas, menos una: La vida secreta de tus mascotas 2 cuya convocatoria subió un asombroso 35,8%. Esto sucede por el comienzo de las vacaciones, por cierto, y porque cuando no hay entradas para alguna de las dos películas que mandan en la cartelera y los padres ya están con los chicos en el cine, optan por otra alternativa. Mascotas 2 va a crecer mucho estas dos semanas, por encima de lo que sería su convocatoria "normal", gracias a ese efecto de arrastre. Ha sucedido, internacionalmente, con muchas películas (en 1999, La Momia se volvió un éxito porque era la "segunda opción" si no había entradas para el Episodio I de Star Wars, por ejemplo), pero se incrementa en temporada alta de cine familiar.

El resto es pobre. Muy pobre si vemos la diferencia entre los primeros tres puestos y los últimos tres. Lo más evidente es la ausencia de películas exitosas argentinas, como venimos advirtiendo desde el principio de la temporada.También que esto tiene poco que ver con la crisis económica -que efectivamente existe- y más con el cambio definitivo del tipo de público. Es decir, hay poco o ningún público para un cine que no sea apto para todo público o de gigantesco despliegue visual. No soy tu mami, por ejemplo, que debería de tener buen público en esta parte del año, aunque subió su convocatoria poco más de un 9%, difícilmente logre llegar a los 300.000 espectadores, y el filme nacional más visto en lo que va de 2019 es El cuento de las comadrejas, que difícilmente logre llegar a los 600.000 espectadores. Por ahora, hay siete películas por encima del millón (todos los estrenos de Disney, incluyendo Pixar y Marvel) y habrá tres más la semana que viene (Spider-Man, Mascotas y probablemente Annabelle). Y eso representará casi veinte millones de entradas, un porcentaje gigante de la torta del primer semestre.