Problemas con The Flash para Warner Bros./DC

Ezra Miller, el actor encargado de interpretar a Barry Allen/The Flash en las películas de superhéroes de DC-Warner envió a Variety un comunicado en el que informa que está en busca de asistencia psiquiátrica. El actor, que comenzó con el personaje en la película de Zack Snyder Liga de la Justicia fue acusado varias veces en los últimos años por actos de violencia y abusos, lo que ha llevado a varias causas judiciales. Es la primera vez que la estrella menciona sus problemas públicamente, y pone nuevamente en problemas el estreno de The Flash, la superproducción que debió estrenarse en 2021 pero fue varias veces postergada por las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

El comunicado dice en uno de sus párrafos "Tras haber pasado recientemente por situaciones de intensa crisis, comprendo ahora que sufro de complejos problemas de salud mental y he comenzado tratamiento (...) Quiero pedir perdón a todos los que he molestado y enojado por mi comportamiento en el pasado. Estoy comprometido a hacer todo lo que sea necesario para volver a un estadio saludable, seguro y productivo en mi vida".

La gran pregunta es cómo afecta todo esto al estreno de The Flash, filme dirigido por el argentino Andy Muschietti. El rodaje se llevó a cabo entre abril y octubre de 2021 e incluye tanto a Ben Affleck como a Michael Keaton interpretando diferentes versiones cinematográficas de Batman. Problema central: es una película carísima y además central en la estrategia de Warner y DC por instalar su universo cinematográfico en competencia con Marvel-Disney. Algo que fue problemático desde el principio, especialmente desde que se desechó el corte de Liga de la Justicia realizado por Zack Snyder para sustituirlo por otro de Joss Whedon, para finalmente liberar la versión original en HBO Max tras presión de los fans. Pero los mismos fans son los que han creado presión alrededor de The Flash ante los repetidos comportamientos abusivos y violentos de MIller. Pero en este caso, no hay posibilidad de re filmar: Miller está en casi todas las escenas.

La película costó más de 200 millones de dólares, lo que implica una inversión gigantesca que el comportamiento de su estrella ha puesto en un riesgo absoluto. Dicho de otro modo, y si se piensa que el estreno está previsto para 2023, la declaración de Ezra Miller llega en el momento justo y lo coloca como una persona con problemas que pide ayuda. Es decir, intenta cambiar la percepción que el público puede tener de él y, de esa manera, no dañar el desempeño comercial de una película que se ha convertido en un dolor de cabeza.