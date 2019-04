Las memorias inconclusas del influyente músico estadounidense Prince serán publicadas el 29 de octubre con el título "The Beautiful Ones", una de las canciones compuestas e interpretadas por el icónico cantante, que falleció el 21 de abril de 2016 por una sobredosis de opiáceos a los 57 años. "The Beautiful Ones" es la historia de cómo Prince se convirtió en Prince, un relato en primera persona de un niño absorbiendo el mundo a su alrededor y, después, la creación de una persona, la visión artística y la vida, antes de los éxitos y la fama que posteriormente lo definirían", informó la editorial Penguin Random House, responsable del proyecto, en un comunicado.

El escritor Dan Piepenbring firma junto a Prince estas memorias; según la casa editorial, la publicación, de 288 páginas, contará con fotos inéditas, así como álbumes de fotos originales y letras de canciones escritas sobre papel. La editorial explicó que la obra está dividida en cuatro partes. La primera está compuesta de las memorias que estaba escribiendo el músico antes de que le sobreviniera la muerte. La segunda parte cuenta sus primeros años como músico, y las dos últimas, la evolución y la culminación de su carrera musical, con borradores de su canciones como su éxito "Purple Rain".