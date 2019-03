Arte

Viral Mural

Quedan pocos días para visitar una de las muestras más originales de arte contemporáneo. Viral mural es una intervención de muros reales y digitales a cargo de un conjunto de muy talentosos artistas, que puede visitarse (gratuitamente, como corresponde) en el Centro Cultural Recoleta. Es, además, la expresión de ideas nuevas y jóvenes.

Cine

Una cita con Henri-Georges Clouzot

Hasta el martes 13

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $60

Uno de los pocos realizadores franceses clásicos que la Nouvelle Vague reivindicó fue Henri-Georges Clouzot. El director logró, dentro y fuera de Francia, éxitos monumentales y la mayor parte de su obra gira alrededor del suspenso, incluso de la aventura. Muchos de sus títulos más famosos son historias retorcidas que muestran el costado más perverso y malvado de la Humanidad, aunque en ocasiones se pregunta por otras cosas, como el genio creador o cuál es la chispa que nos lleva a hacer aquello que está fuera de nuestras necesidades cotidianas. De aquí al próximo miércoles quedan cuatro películas para ver. Dos son sus mayores clásicos: El salario del miedo y Las diabólicas. La primera es una película de aventuras y suspenso: cuatro tipos perseguidos toman un trabajo riesgoso, transportar explosivos a través de una selva con caminos casi intransitables (y no explotar mientras tanto). El filme va en su versión completa y tiene a Yves Montand -un personaje gigante- como protagonista. La segunda es un cuento de miedo con dos mujeres que cometen el asesinato del marido de una de ellas, que empieza a ser atormentada por la presencia del muerto. O no. Las dos mujeres son una fatal Simone Signoret y la gran Vera Clouzot. El misterio Picasso es un documental donde el director ve trabajar al gran pintor, y El Infierno de Henri-Georges Clouzot, otro documental que trata de reconstruir la película que el director no pudo terminar (la filmó, años más tarde, Claude Chabrol, gran discípulo). Días y horarios, en https:// complejoteatral.gob.ar

Teatro

Gloria

Hoy a las 21

El Salvador 4530

El método Kairós

Entradas $300

Dos hermanas esperan un servicio. Ese servicio, ese hombre que ha de venir, va a cambiarles la vida. De la vida, de la muerte y de las relaciones es de lo que trata esta obra de Dennis Smith y Constanza Boquet, de una gran intensidad dramática y humana. De lo mejor que tiene la cartelera independiente actual.

Música

Mimí Maura

Mañana a las 20.30

Niceto Vega 5510

Niceto Bar

ntradas $300

Veinte años. Mimí Maura hace dos décadas que nos trae canciones impresionantes y una calidad musical única que une el pasado y el presente, la tradición con lo contemporáneo, los ritmos latinoamericanos con la potencia del rock. Esa combinación única, no exenta de virtuosismo y humor, protagoniza tres sábados de marzo en Niceto. Arranca mañana. ¿Obligatorio? No, para nada, no hay nada obligatorio. Pero si la quiere pasar bien, es una alternativa principal.

PWR Festival

Hoy desde las 17

Bouchard 465

Estadio Luna Park

Entadas desde $500

A beneficio de Lalcec y para celebrar el Día Internacional de la Mujer, un line-up con lo mejor de la canción femenina de los últimos años. Sofía Reyes, Malu Trevejo, Natalia Jiménez, Ángela Torres, Agus Padilla, Silvina Moreno, Valen Etchegoyen y Vic Bernardi en el escenario, toda la noche, con hits y con fuerza. Un evento notable que, además, permite descubrir qué suena en el pop joven en castellano. Imperdible y solidario, además.