Cine

Animación del mundo para todo el mundo

El 27 de julio y el 3 de agosto hay dos nuevas jornadas de animación en el auditorio AAMNBA (Figueroa Alcorta 2280) totalmente gratuitas y para ir con chicos. Curadas ambas por María Verónica Ramírez, co-creadora de Caloi en su tinta, el primer programa consistirá en cortos animados sobre y para la infancia, totalmente inéditos en la Argentina. Y la segunda, la del 3, en un homenaje al gran Brad Bird, creador de Ratatouille, con una película sorpresa. No falte que es genial. Mike Leigh

Durante el fin de semana

Paraná y Sarmiento

El Cultural San Martín

Entradas $ 70 El inglés Mike Leigh es uno de los directores más importantes de ese país desde la década de los setenta, aunque trascendió mucho más a partir de los años noventa, cuando afianzó su fama internacional con éxitos como Secretos y mentiras o Naked. Durante julio, el Cultural San Martín dedicó parte de su programación al director, y entre hoy y el domingo el lector tiene la chance de ver seis de sus películas más importantes e influyentes. Topsy-Turvy es quizás una de las que tienen más despliegue “a lo Hollywood”, y una buena manera de entrar a su obra: la historia de cómo los compositores populares Gilbert y Sullivan compusieron la obra El Mikado, mirada con bastante humor y mucho ritmo. Secretos y mentiras, la película que lo puso cerca de los Oscar, es una historia de familia, y se ve muy bien un método del realizador: que los actores solo sepan sus líneas y no las de los demás, lo que crea un efecto de inmediatez emocional notable. Tanto como el trabajo de su actor fetiche, Timothy Spall. En Todo o nada, lo que comienza siendo el retrato del fin del amor en una pareja de clase media baja (Leigh es un gran retratista social, aunque no declama como su congénere Ken Loach, sino que apuesta a la comedia agridulce y la ficción) termina siendo una aventura familiar. Algo similar pasa con La felicidad trae suerte, una pequeña comedia de costumbres y otro romance en clave asordinada. Mr. Turner es una gran biografía -con humor- del genial pintor británico. Y Naked, probablemente su obra maestra, la historia de un hombre al límite del sadismo, una investigación sobre la raíz humana de lo sórdido. Todo es genial. Días y horarios, aquí: http://elculturalsanmartin.org Teatro

Discépolo-Las Casas

Mañana y el domingo a las 18

Paraná y Sarmiento

El Cultural San Martín

Entrada $250 Dentro del ciclo Invocaciones, donde un nombre clave de la cultura se convierte en médula de una obra nueva, Maruja Bustamante idea Discépolo. Que no es una obra de Discépolo sino una mirada sobre sus formas, sus conflictos y la respuesta a la pregunta de si tales formas son aún vigentes. A juzgar por la excelencia de la puesta, se puede decir que sí. De paso, siga Invocaciones que vale la pena (ya lleva siete obras y hay más en camino). Música

The Robert Cray Band Federico Lacroze 3455

Teatro Vórterix

Entradas $2.500 Después de veinte años, uno de los grandes del blues, el jazz y el rock vuelve con su banda a la Argentina para brindar un recital que, con absoluta seguridad, figurará entre los grandes acontecimientos musicales del año. Un extraordinario vocalista y un extraordinario guitarrista en una sola persona, acompañado por tipos que no le van a la zaga en virtuosismo. Uno de los imperdibles de la temporada (y ojalá no repita recién en otros veinte años...) Festival Barenboim

Hasta el 8 de agosto

Sarmiento 151

CCK

Entradas desde $ 400 Como todos los años, el gran músico argentino vuelve con un festival que integra a los mejores intérpretes y compositores de partitura. Hay además charlas y talleres de reflexión. Y estrellas, como la enorme Martha Argerich o la eximia Anne-Sophie Mutter. De esos eventos que no se pueden dejar pasar. Días y horarios, en http://www.cck.gob.ar