Tras su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll anunciado el viernes pasado y cuya ceremonia se llevará a cabo en marzo, el grupo británico The Cure anticipó que en seis semanas comenzará a trabajar en un nuevo disco, el primero con material inédito desde 2008.

Así lo confirmó su líder, el guitarrista y cantante Robert Smith en una entrevista radial que reproducen los principales portales estadounidenses, en donde contó que la inspiración surgió luego de haber sido curador de la última edición del Festival Meltdown, realizado en junio pasado en Londres. "Ver a tantas bandas nuevas me inspiró a hacer algo nuevo, así que en seis semanas empezaremos a trabajar en nuestro primer álbum en más de una década", expresó Smith.

Aunque no brindó mayores precisiones, se estima que la nueva placa contendrá "Step into the light" e "It can never be the same". El último disco de estudio del grupo fue "4.13 Dream", de 2008.