A un año de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película western Rust, en donde el actor Alec Baldwin se vio involucrado por haber presionado el gatillo del arma que mató a la mujer, ahora planean realizar un documental en su honor.

La producción aún no tiene nombre ni fecha de comienzo de rodaje, pero sí es apoyada por Matthew Hutchins, su esposo. Ya se definió a Rachel Mason como la directora del mismo y a Julee Metz como su respectiva productora para Story Sindicate.

Ya pasó poco más de un año desde aquel 21 de octubre de 2021 en el que, de forma trágica, Hutchins murió por el disparo de un arma de utilería que no debería haber sido peligrosa; sin embargo, estaba cargada con una bala de verdad. Aún no fue esclarecido cómo fue que esa bala llegó al set.

El hecho cambió la vida de Baldwin para siempre. El actor lucha por su inocencia y, entre arreglos con su defensoría y la de la familia de Halyna, se decidió que la filmación de Rust se retomará para principios del 2023.

Halyna Hutchins tenía sólo 42 años.

En sus 42 años de vida, Hutchins se desarrolló como directora de fotografía en películas como "The Mad Hatter", "Darlin", y "Blindfire". Ahora, será homenajeada en este film en donde habrá material de archivo de su infancia en Ucrania, pasando por otros grandes momentos de su carrera dentro de la industria, hasta llegar al día de su trágica muerte.

"Como cineasta, siempre quise hacer películas con ella. Jamás me hubiera imaginado que estaría haciendo una sobre ella. El mundo perdió a una gran artista, pero yo perdí a una amiga", afirmó la directora en una entrevista con Deadline.

Y agregó: "El hecho de que su talento como artista fue opacado por las circunstancias alrededor de su muerte es algo que me duele profundamente. Esta película es la oportunidad de compartir su hospitalidad y talento con el mundo y de experimentar un viaje en sus trabajos. Halyna estaba destinada a ser brillante, y lo sigue siendo".

Rust: el regreso a los sets de grabación

A pesar de haber sido uno de los años más difíciles en la vida de Alec Baldwin, en donde luchó por demostrar su inocencia y negoció con la familia de Hutchins, ahora es momento de volver al set de rodaje.

Baldwin lucha por su inocencia y limpiar su imagen luego del escándalo que provocó la muerte de Hutchins

"No tengo ningún interés en participar en recriminaciones o atribuciones de culpa (a los productores o al Sr. Baldwin). Todos nosotros creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente", dijo por su parte Matt Hutchins, el viudo de la directora de fotografía.

Ahora, la producción espera a principios del año que viene para reanudar las filmaciones, aunque esta vez no será en Nuevo México, si no en un rancho en California del que aún no se dabe cuál será con exactitud.

“Nos complace anunciar hoy la resolución del caso civil presentado en nombre de la familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins”, dijo Baldwin en una publicación de Instagram. “Agradecemos a todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación”, añadió.

Cómo fue la muerte de Halyna Hutchins

La tragedia ocurrió a mediados de octubre del año pasado mientras el actor grababa una escena en el set en Nuevo México y nadie le avisó que el arma que iba a usar en el rodaje de una escena estaba cargada con balas de verdad. Luego de eso, la filmación fue cancelada y la noticia conmocionó a todo el mundo del espectáculo.

El consagrado actor se encontraba en el set de filmación de la producción cinematográfica cuando se llevó la sorpresa y el infortunio de que el arma de fuego de utilería contenía cartuchos de verdad. No sólo causó la muerte de la cineasta de 42 años, sino que también hirió a Joel Souza, el director de 46 años.

Alec Baldwin, desesperado en el set de Rust

En su momento, Baldwdin acudió a su cuenta oficial de Twitter, en donde envió mensajes de condolencias a la familia de la directora de fotografía: "Mi corazón está roto. No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia".

Los trágicos momentos posteriores a la muerte de Halyna Hutchins

"El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca", se defendió muy apenado el actor en noviembre en una entrevista exclusiva que dio a la cadena ABC, en donde intentó hacer una reconstrucción de los hechos que ocurrieron en la grabación de Rust.

La productora independiente de Baldwin, Rust Movie Productions, fue multada por 136 mil dólares por fallas "graves y deliberadas" en el set de la película.