El ministro del Interior italiano Matteo Salvini acusó a la ONG alemana Sea Watch de hacer "trata de seres humanos" por su trabajo de rescate de náufragos en el Mediterráneo.

"A SeaWatch no le importan las leyes y hace trata de seres humanos. Es la tercera vez que no le importa nada y parte de Libia para llegar a Italia. No doy permiso para desembarcar ni ahora, ni en Navidad ni en Año Nuevo", escribió Salvini en su cuenta de Twitter.

El mensaje del también vicepremier se da mientras uno de los barcos de la ONG se encuentra en aguas internacionales, cerca de la isla italiana de Lampedusa, con 43 inmigrantes rescatados a bordo.

Salvini ratificó su línea de "puertos cerrados" pese a los reclamos internacionales para que haya una "solución urgente" para las personas que deambulan por el mar hace más de una semana.

"Para aquellos que quieran ingresar a nuestro país sin pedir permiso, los puertos permanecen cerrados. Aquellos que huyen de la guerra pueden y deben llegar a Italia, sin tener que depender de traficantes de personas o barcos piratas", agregó Salvini en la red social.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reclamó una solución urgente para los 43 refugiados que permanecen a bordo del barco de la ONG Sea Watch, cerca de las aguas territoriales de Italia, y recordó que Libia no es un país seguro para su traslado.