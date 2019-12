Se anunció el regreso de Michael Bublé a Argentina

El cantante canadiense Michael Bublé regresará a la Argentina para presentar el espectáculo An Evening with Michael Bublé ("Una velada con Michel Bublé) en octubre de 2020 en el Movistar Arena, donde recorrerá las canciones más celebradas de su vasta discografía.

El concierto del crooner canadiense en Buenos Aires tendrá lugar el sábado 17 de octubre del año próximo en el predio de Humboldt 450 y será uno de los puntos más salientes de una gira gira en la que Bublé culminará recorriendo 82 ciudades, y a la que le ha sumado cinco nuevos shows en el marco para su tramo sudamericano.

La seguidilla de recitales comenzará el 12 de octubre y tras pasar por Buenos Aires tocará en Brasil, el viernes 23 en Curitiba, el domingo 25 en San Pablo y el miércoles 28 en Río de Janeiro.

El artista, voz de clásicos como "Get Lucky", "Its a beautiful day", "Feeling good" y "Save last dance to me", publicó el año pasado su décimo álbum de estudio, "Love", compuesto por clásicos como "Unforgettable" y "Only have eyes for you".