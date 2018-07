El sello de Columbia Records Legacy Recordings anunció que el próximo viernes saldrá a la venta una nueva compilación de Bob Dylan llamada Live 1962-1966: Rare Performances from The Copyright Collections. La edición será tanto para descarga digital como en CD. Son actuaciones del músico que solo estaban disponibles en una muy rara edición distribuida entre 2012 y 2014 solo para evitar que las grabaciones cayeran en dominio público. Ahora que las leyes cambiaron, se las edita de manera masiva.

El álbum presenta grabaciones de cuando Dylan tocaba en bares (Gerdes Folk City, 1962); sus conciertos de 1963 en New Yorks Town Hall y el Carnegie Hall, un dueto con Joan Baez durante la histórica Marcha sobre Washington (del 28 de agosto de 1963), actuaciones durante sus giras europea y mundial de 1965 y 1966 respectivamente -con miembros de The Band en su grupo-, selecciones de los festivales de folk de Newport de 1964 y 1965 y otras rarezas casi desconocidas. El archivo de grabaciones de Dylan, uno de los artistas más grabados ilegalmente del mundo y del que hay infinidad de "bootlegs" no parece terminar.