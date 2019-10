Desde que en 1996 el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata volviese a existir, pasó de todo. Pero sigue y eso ya es una gran noticia. Implica que es un encuentro consolidado y con un público firme; implica que hay buen cine y vale la pena. En la sede de la Enerc, Viviana Dirolli, directora de la Agencia de Promoción Internacional de la Industria Audiovisual del Incaa, y la directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Cecilia Barrionuevo anunciaron ayer la programación de la edición 34, del 9 al 18 de noviembre. La entrega de este año, cuyas entradas estarán a la venta desde el martes 22, a 60 pesos, en la página web del festival, está dedicada al cineasta y docente José Antonio Martínez Suárez, quien la presidió el mismo entre 2018 hasta su fallecimiento el 17 de agosto. Martínez Suárez se volvió, en este tiempo, símbolo de la muestra.

Hubo 4000 películas propuestas para una Competencia Internacional que constará de doce. Los títulos son impresionantes (por ejemplo, la muy alabada Vitalina Varela, del portugués Pedro Costa; O que arde, del francés Olivier Laxe, o A vida invisivel, del brasileño Karim Ainouz) y se incluyen tres competidores nacionales (Los sonámbulos, de Paula Hernández; Planta permanente, de Ezequiel Radusky; y El cuidado de los otros, de Mariano González), pero es solo una parte de lo que el Festival propone.

El filme inaugural será el clásico restaurado digitalmente "Los muchachos de antes no usaban arsénico" (1976), de José Antonio Martínez Suárez mientras que para el cierre se anuncia The Irishman, última opus de Martin Scorsese, producida por Netflix, con actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Además de la oficial, hay una competencia de largos argentinos de once títulos; la Latinoamericana; la más experimental Estados alterados, y los work in progress.

El Panorama, que cada vez más permite ver un cine que ya no nos llega, incluye lo último de maestros como Werner Herzog, Marco Bellocchio, Bruno Dumon, Albert Serra y Terrence Malick, más algunas películas que suenan para la temporada de premios como la comedia del neocelandés Taika Waititi (Thor Ragnarok) Jo Jo Rabbit, sobre un niño en la Alemania nazi que tiene como amigo imaginario a Hitler. También habrá una retrospectiva dedicada a la cineasta independiente Nina Menkes y otra dedicada a Djibril Diop Mambérty, un Foco dedicado a John M. Stahl, así como una proyección del corte del director de "El exorcista" (1973), de William Friedkin, y un documental acerca de su rodaje. De lo más nuevo y de lo más clásico, de los consagrados a los nombres a descubrir, Mar del Plata vuelve a ser una fiesta.