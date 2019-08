Con los nuevos servicios de streaming audiovisual anunciados en los últimos meses ya con fecha de lanzamiento, las grandes empresas del sector se han lanzado a la producción y compra de contenidos. La fiebre crece y en los últimos días hubo novedades respecto de lo que está comprando y produciendo Time Warner para HBO Plus, que -siguen afirmando- será una experiencia totalmente distinta del conocido HBOGo. En un artículo de Variety, se detalla que habrá una serie de comedia romántica, Love life (protagonizada por Anna Kendrick en la primera temporada y producida por Paul Feig, el creador de Damas en guerra); una serie animada basada en Gremlins, el éxito de Joe Dante; una nueva serie de Gossip Girl; y una de ciencia ficción basada en Duna, de Frank Herbert, cuyo piloto dirigirá Denis Villeneuve (La llegada). Más los contenidos exclusivos que ya tiene HBO, más la enorme biblioteca de cine clásico que proviene de Turner, etcétera. Por lo pronto, se sabe que en el lanzamiento el abonado podrá contar con todas las temporadas de Friends (que dejarán de ser parte del paquete de Netflix) y Pretty Little Liars, dos tractores de suscripciones. Sí, Game of Thrones, completa, también, pero recordemos que la firma tiene The Sopranos, Six Feet Under, Boradwalk Empire, Curb your enthousiasm y muchas de las tiras que renovaron el concepto "serie" entre los noventa y los primeros años del nuevo siglo.

Disney siguió anunciando novedades: desde la versión no animada de La Dama y el Vagabundo hasta la serie The Mandalorian, producida por Jon Favreau y una especie de "western" en el universo Star Wars. Sin contar varias series del mundo Marvel (The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, WandaVision, Loki) que tienen la particularidad de contar con los mismos actores que las películas. Más la animada What if..., que narrra qué pasaría en las películas del MCU si algo hubiera sido diferente. Disney es, en todo caso, el que más y mejor "compró" marcas (Pixar, Lucasfilms, Marvel, más todo lo que poseía Fox) en los últimos tiempos. Apple también marcó diferencias con estrellas como Steven Spielberg o Jennifer Aniston en su escudería.

El problema básico es qué pasará con los otros servicios. NBCUniversal aún no tiene una grilla demasiado sólida más allá del anuncio de algunos proyectos (una nueva Queer as folk, la incorporación de The Office en 2021 cuando expire el deal con Netflix), mientras que ViacomCBS, que acaba de terminar su fusión, implica todos los contenidos de Comedy Central y MTV, por ejemplo. Pero largan "de más atrás" en esta carrera contra Netflix por el "directo al consumidor". Lo que viene, entonces, es una guerra aún más despiadada por las exclusividades. ¿ Disney? Solo en Disney. ¿GoT? Solo HBO. La pregunta que se hace el mercado es si esta es la transición definitiva para la desaparición del cable y el broadcast más o menos tradicional o si el usuario va a tener que gastar demasiado dinero en servicios exclusivos. No hay respuesta y eso pone al medio al rojo vivo.