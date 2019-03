Keith Flint, cantante y líder del grupo británico The Prodigy, se suicidó en su casa de la localidad inglesa de Dumnow, en Essex, confirmó su compañero de grupo Liam Howlett en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. "Estoy conmocionado, enojado, confuso y con el corazón roto", escribió el músico al comentar la muerte del vocalista, cuyo cadáver fue hallado en la mañana de ayer por la policía local. El artista tenía 49 años.

Según publicaron varios diarios británicos, las fuerzas de seguridad acudieron a un llamado que advertía sobre algún tipo de movimiento extraño en la casa de Flint. "Recibimos una llamada preocupada por el bienestar de un hombre en una dirección en Brook Hill a eso de las 8.10 de la mañana. Al llegar, tristemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto. Sus familiares han sido informados", dijo una fuente policial.

Flint era miembro fundador del grupo creado en 1990, que incursionó en la música electrónica desde una propuesta cercana al punk. Después de dos álbumes -Experience y Music for the Jitled Generation- encontraron un estilo definitivo con The fat of the land, disco donde la influencia punk aparecía con mayor fuerza y que definiría el sonido más característico de la agrupación. El single "Firestarter", probablemente el tema más conocido de la banda y su mayor hit, les permitió pisar con fuerza más allá de Gran Bretaña, al tiempo que se convertían en el número principal del célebre festival de Glastonbury. Flint había, también, encontrado el look más adecuado para la deriva del grupo: el vocalista aportaba al grupo un gran despliegue corporal en escena, como se vio en varias visitas de la banda a Argentina. The Prodigy deja siete álbums de estudio, el último de los cuales, No Tourists, fue editado el año pasado.