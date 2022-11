Shakira se dio de baja para participar en la inauguración del Mundial de Qatar el domingo, a pesar de que previamente había aceptado. La cantante decidió dar un paso al costado luego de la oleada de críticas al darse a conocer que iba a actuar en la apertura junto al grupo coreano BTS, debido a las violaciones a los derechos humanos que se dan en el país.

Shakira no es la única artista que se niega a actuar en Doha, ya que días anteriores: Dua Lipa y Rod Stewart rechazaron la oferta de los organizadores con cuestionamientos a las leyes contra los derechos humanos que hay en Qatar.

Hasta el momento, la cantante colombiana no habló de forma oficial sobre su rechazo, pero desde su entorno se confirmó que no participará del show previo al primer partido, que dará comienzo oficialmente al Mundial. El encuentro será entre la selección anfitriona y Ecuador y el domingo 20 de noviembre.

Shakira ya cuenta con un pasado mundialista. En 2010 interpretó su canción Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica, que se convirtió en furor en todo el mundo. Este año, a pesar de haber dado el sí a su participación en un principio, las críticas y campañas contra el Mundial por las leyes contra las personas LGBT y los derechos de las mujeres hicieron que se decida a bajarse.

Son varias las organizaciones que intentan boicotear al Mundial de Qatar, debido a las leyes de prohibición que tiene el país árabe con las personas homosexuales, con incluso penas de cárcel. Además, se le suma la falta de derechos para las mujeres.

Si Shakira participaría del Mundial Qatar, completaría cuatro presentaciones en mundiales desde 2006.

Bajas en el Mundial Qatar 2022

En el caso de Dua Lipa, la cantante utilizó las redes sociales para mencionar que no participará del Mundial: “Hay mucha especulación sobre mi actuación en la ceremonia de apertura de la Copa mundo en Qatar. No estaré actuando y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar”.

Además, agregó que apoyará a Inglaterra desde lejos y espera poder visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas de Derechos Humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo.

En el caso de Shakira, la periodista española Adriana Dorronsoro, dijo en su programa que fuentes cercanas le confirmaron "que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

La última participación de la cantante colombiana en un Mundial, fue en Brasil 2014 con un tema especial: La La La.