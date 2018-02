Por segundo fin de semana consecutivo, Disney obtuvo las dos primeras posiciones en la taquilla cinematográfica. El primer puesto lo mantuvo Pantera Negra, la película de superhéroes Marvel que descendió bastante en su convocatoria del arranque pero, de todas maneras, superó los 150.000 espectadores. Y sigue en segundo lugar Coco, que superó los 100.000 y los 2,5 millones acumulados desde su estreno, convirtiéndose -con toda seguridad- en una de las ganadoras del año. Como se dijo, no sería nada de extraño que llegue a los 3 millones de entradas vendidas antes de que termine su carrera en salas, aunque es posible que el inicio de las clases en todo el país durante marzo le quite impulso. De todas maneras, la recaudación, para meses que son tradicionalmente de temporada baja, es impresionante.

Hubo varios estrenos, en una semana con ocho novedades, que se instalaron en el top ten, aunque con no demasiados espectadores. La película fantástica La forma del agua, nominada a trece premios Oscar, fue la que se situó más arriba, en el tercer puesto, con el tercer promedio por sala. Además de este filme, saludado casi de modo unánime por la crítica, entraron entre las primeras posiciones El robo perfecto (quinto puesto), El cavernícola (animación infantil de calidad pero con lanzamiento menor al de las majors, que entró en el séptimo lugar) y Llámame por tu nombre, otra nominada al Oscar que ingresó con menos de 10.000 espectadores en la décima ubicación.

Es interesante notar que la mayoría de las películas que compiten por el premio de la Academia de Hollywood a mejor película está en cartelera, pero que ninguna -ni siquiera The Post, del otrora campeón de la taquilla Spielberg- llegó al primer puesto de las recaudaciones, e incluso que no logran tener la convocatoria que podrían haber tenido una década y media atrás con la sola mención del galardón en el horizonte. Es un cambio notable y un divorcio evidente entre lo que es popular en las salas y lo que suele mencionarse como "premiable". Pero es la concentración del mercado y la saturación de un solo tipo de cine el que logra estos efectos en apariencia paradójicos.

De los estrenos, además, resulta interesante que El robo perfecto -una película de acción, bien de género, sin estrellas pero con gran efectividad narrativa- se ubicara en el quinto puesto. Por un lado tiene que ver con que hubo menos público (apenas por encima del medio millón de espectadores); por el otro, por la necesidad de muchos espectadores de tener esta clase de títulos.

Por lo demás, es una pena que El cavernícola, filme del genio Nick Park, no haya rankeado más alto. Pero al ser un filme infantil de lanzamiento independiente, no tuvo tantas funciones. Por lo que los números no son tan malos como parecen.