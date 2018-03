El cineasta estadounidense Steven Spielberg caflicó de extraordinario al movimiento Times up, surgido tras las innumerables denuncias de abusos sexuales en la industria del entretenimiento, y consideró que se está viviendo un momento decisivo.

"Gracias Time's up, mi mujer Kate y yo estamos con la causa desde el principio. Esto es más importante que lo que ninguno de nosotros puede imaginar", dijo el director en Londres, al recibir el premio Empire a su trayectoria. En medio de su discurso, el director de Tiburón, E.T., Jurassic Park, La lista de Schindler y la próxima Ready Player One, entre otros títulos, afirmó que en diez años miraremos atrás y nos daremos cuenta del momento decisivo que estamos viviendo.Además, calificó de extraordinario lo que está pasando y manifestó su deseo de que el movimiento generado marque el final de cómo eran las cosas en la industria.