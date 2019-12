Subió (un poco) la asistencia en salas en el último fin de semana del año

Algo realmente extraño sucedió en el último fin de semana de 2019 respecto de las recaudaciones cinematográficas. Salvo la primera (que bajó más del 45%) y la última de la tabla (El buen mentiroso, que cayó un 7%), todas las películas tuvieron mucho más público que la semana anterior, con subas de hasta el 70% (Proyecto Géminis), según los datos que registra todos los días la consultora Ultracine. ¿Razones? Difícil de determinar: cobro de aguinaldo, más gente en los shoppings haciendo compras navideñas, etcétera. Es más extraño si se tienen en cuenta dos variables. La primera, que casi no hubo estrenos (una de las novedades, la excelente película rumana La Gomera, logró incluso ingresar al top ten en muy buena posición, proporcionalmente hablando). La segunda, que no hubo un crecimiento excepcional de las películas "para chicos", y que, como se dijo, la baja más sensible la tuvo el filme-tanque apto para todo público que ocupa la primera posición, la última película de la saga Star Wars.

Al respecto, es necesario hacer alguna precisión. Suele creerse que La Guerra de las Galaxias es el paradigma del tanque. Pero en la Argentina solo una de las nueve películas de la saga puede considerarse un gran éxito de público: la primera y original, que no se llamaba ni "Episodio IV" ni "Una nueva esperanza", estrenada el 25 de diciembre de 1977 -siete meses exacto después del estreno estadounidense. Era otro mundo, sin streaming ni Internet ni siquiera VHS; y la campaña de prensa previa duró mucho tiempo. Y, de paso, era "otra cosa", algo que una generación no había visto. Pero desde entonces, la serie ha recaudado siempre más en su país de origen que en el resto del mundo. Son mucho más exitosos la iconografía y el merchandising que las películas en sí. Esta va por el medio millón de espectadores: no es una mala cifra para diciembre, siempre el peor mes del año para la taquilla, pero si proyectamos la asistencia y tenemos en cuenta que el próximo jueves se estrena Frozen 2, que seguramente sí llene salas durante todo el fin de semana, difícilmente llegue al millón de espectadores, incluso si, internacionalmente, logra quebrar la barrera de los mil millones de dólares (algo que toda la industria da por seguro). Es probable que el Ep.IX mejore la performance de Ep. VIII (que llegó a unos 700.000) pero no al total de Ep. VII (1,4 millones de espectadores). La "localía americana" de Star Wars (y que sea, en el fondo, un fenómeno de fans más que una película que todo el público espera) hacen que, en realidad, no haya tenido tan malos números.

El resto de la lista muestra muy pocos cambios. Siguen sumando Guasón (la pregunta es si pasará, finalmente, los tres millones de entradas; está cerca pero con asistencia en baja) y Maléfica, y en el resto de la lista se destaca que sigue funcionando muy bien la pequeña pero interesante -y divertida- Boda Sangrienta; y que una comedia con no demasiada difusión, diseñada para niños como Jugando con fuego, sigue sumando muy bien en parte por el boca a boca, en parte por la ausencia de alternativas para los más chicos (lo mismo sucede con Los Locos Addams, que funciona mejor aquí que, proporcionalmente, en su país de origen). El jueves, además de Frozen, va una película de Clint Eastwood: seguramente el panorama cambie de modo radical.