La plataforma de distribución on demand de juegos Steam, desarrollada y comercializada por la firma Valve, frenó temporalmente la posibilidad de acceder a algunos de sus juegos porque pondrá a punto una herramienta de control parental. Esto afecta no solo a los juegos más violentos, sino especialmente a algunos que representan algo de erotismo y que han sido muy criticados por padres en los Estados Unidos. De hecho, esto ha frenado algunos desarrollos. La empresa Love in the Space anunció vía Twitter que retrasará la salida de su juego-novela gráfica basado en un animé Shining Song Starnova hasta que la nueva característica de Steam esté on line.

Las plataformas de juego on demand son otra parte del creciente negocio de contenidos a la carta, y ya existen en gran parte del mundo (en la Argentina existe, por ejemplo, la plataforma Gloud, de Turner). Pero en muchos mercados tienen el problema, justamente, de que los más chicos acceden a contenidos que no son para ellos. En el caso de Steam, hace un par de meses fueron criticados porque algunos de sus juegos pensados para adultos contenían "material pornográfico", lo cual llevó a suspenderlos hasta que el control parental esté a punto.