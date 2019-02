El próximo jueves habrá varios estrenos en las carteleras nacionales que busquen sumar público. No es febrero el mes más sencillo para lograrlo, como lo vienen demostrando sus primeros dos fines de semana, pero algunas esperanzas aún caben. En principio, hay una gran producción de acción y aventuras, un "tanque" que, si bien no viene con tanto peso como otros "de marca", suma varios elementos como para prestarle atención. Uno, que está basado en un manga y un animé de culto; el segundo, que el realizador es el especialista en fantasías Robert Rodríguez. Y el tercero, que es una producción de James Cameron (que, en principio, la iba a dirigir). Se trata de Alita: Battle Angel, gran producción centrada en una dulce cyborg que esconde en sí a una enorme guerrera, todo en un futuro post-apocalíptico. Es posible que ranquee bien, aunque no se trata de una película de enorme difusión.

La otra que seguramente funcione bien es Feliz día de tu muerte 2, secuela del filme de horror y humor negro del mismo título, donde una joven se despierta -sí, se ríe de Hechizo del tiempo- siempre en el mismo día, donde es asesinada. La secuela va por el mismo camino, y viene con buenas críticas desde su país de origen. Dado el peso que tiene el cine de terror en las carteleras (ver cómo el estreno Escape Room trepó casi sin esfuerzo al segundo puesto del ránking el pasado fin de semana) se descuenta que tendrá un muy buen rendimiento en la taquilla del jueves en adelante.

Hay una de las "películas del Oscar", Green Book. La amistad entre un finísimo -y negro- músico de jazz y un tosco -y blanco- chofer (Mahershala Ali y Viggo Mortensen, en gran trabajo ambos) es una historia de amistad y un retrato del sur racista de los EE.UU. en los años sesenta. Una de las candidatas fuertes para los premios que se entregarán el 22 de febrero.

Además de estas novedades, hay dos películas sudamericanas. Una de ellas es el filme brasileño Boni Bonita, que trata de la relación entre una adolescente -que acaba de perder a su madre- y el líder de una banda de rock mucho más grande que ella, y que tuvo un notable paso por el último Festival de Mar del Plata. La otra es la comedia "de camino" Tampoco tan grandes, comedia argentinas -con algún tinte dramático- realizada por Federico Sosa y protagonizada por Paula Reca y Miguel Ángel Solá.