A pocos días del estreno de The Last of Us por la pantalla de HBO Max, se confirmó que habrá una segunda temporada a raíz del gran éxito que obtuvo la adaptación televisiva del famoso videojuego.

La primera temporada de la serie tuvo su lanzamiento el 15 de enero a través de la plataforma de streaming, con Pedro Pascal y Bella Ramsey como sus protagonistas, y ahora promete continuar con la segunda parte de la historia.

The Last of Us, disponible en el catálogo de HBO Max.

La noticia fue confirmada por HBO Max y por Naughty Dog, el estudio desarrollador que se encuentra detrás del juego para consolas y computadoras. Craig Mazin y Neil Druckmann fueron los desarrolladores de la serie, siendo este último el director de las ediciones para PlayStation.

En ese sentido, la segunda temporada de la serie abarcará la trama que sigue la segunda parte del videojuego de The Last of Us, que fue lanzado en 2020. Mientras tanto, la primera temporada estreno recién lleva dos episodios en el catálogo de HBO Max, y este domingo 29 de enero tendrá disponible el tercero.

De qué se trata The Last of Us

La historiade The Last of Us se contextualiza después de un apocalipsis desatado por la pandemia de la mutación del hongo Cordyceps. En ese escenario, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) tendrán que sobrevivir para concretar una importante misión.

En la segunda temporada, la historia retomará cuatro años más tarde de la primera entrega, en donde Joel salva a Ellie de ser capturada por las Luciérnagas, un escuadrón que estará dispuesto a sacrificarla para la creación de una vacuna.

Pedro Pascal y Bella Ramsey se ponen en la piel de los personajes principales.

Aún no se sabe quiénes integrarán el elenco de la segunda temporada de The Last of Us, considerando que el personaje de Ellie es muy joven en la primera entrega, y en la segunda pasa a tener 19 años. Además, se introducen nuevos personajes en la nueva trama, lo que significaría nuevos rostros en la adaptación televisiva.