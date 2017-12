La legendaria banda británico-estadounidense The Pretenders, se presentará el 20 de marzo próximo en Buenos Aires, como invitada especial en el show que Phil Collins ofrecerá en el Campo Argentino de Polo. El grupo liderado por la cantante Chrissie Hynde acompañará, al ex baterista de Genesis en el tramo de su gira "The Legendary" por las ciudades brasileñas de Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre; México; Lima; Santiago de Chile; Montevideo y San Juan de Puerto Rico, además de Buenos Aires, según anunció la empresa promotora local.

The Pretenders, un mito en Argentina

Con éxitos como Back on the chain gang y Don't get me wrong, Pretenders se destacó en el ambiente punk y post punk de la segunda mitad de los '70 de la ciudad de Nueva York. A 36 años de su debut discográfico, la banda editó en 2016 Alone, un nuevo trabajo en el que Hynde se asoció a Dan Auerbach, de The Black Keys, quien además de tocar varios instrumentos asumió el rol de productor. Se tratará de la primera vez de esta banda en el país, aunque en 2004 hubo un show de Chrissie Hynde en carácter de solista. La banda tuvo varios períodos de actividad con diferentes formaciones. La más conocida ocurrió entre su formación en 1978 y 1987, cuando se conocieron la mayoría de sus mayores hits. Tras un hiato de tres años, volvieron en 1990 y se mantuvieron activos, con muy buena repercusión de crítica y público, hasta 2012. En 2005, Hynde fue introducida en el Salón de la Fama del Rock'n'Roll, y se ha convertido en una de las figuras femeninas centrales en un campo donde nada ha sido sencillo para las mujeres. Alone se editó como álbum de la banda pero el único miembro en la grabación fue Hynde.